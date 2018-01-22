"معلومات الوزراء" ينشر فيديو حول جهود قطاع الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية

"معلومات الوزراء" ينشر فيديو حول جهود قطاع الأدلة الجنائية بوزارة الداخليةالإثنين، 22 يناير 2018 07:30 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو حول جهود وزارة الداخلية - قطاع الأدلة الجنائية - تحت شعار " أمنك رسالتنا".
وكان المركز قد نشر فى وقت سابق فيديو حول جهود وزارة الداخلية، قطاع الأمن العام، يظهر دور رجال الأمن العام فى حفظ الأمن، وملاحقة المطلوبين أمنيًا وتلقى البلاغات وفحصها، ودور مباحث الأموال العامة فى ضبط تجار العملة والمتلاعبين بالنقد الأجنبى.
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