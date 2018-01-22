"مجدى سبع" رئيسًا لجامعة طنطا

"مجدى سبع" رئيسًا لجامعة طنطاالإثنين، 22 يناير 2018 11:14 م
جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 31 لسنة 2018 بتعيين الدكتور مجدي عبد الرءوف الجوهري سبع رئيسًا لجامعة طنطا، وقد نص القرار في مادته الأولى على تعيين الدكتورمجدى عبد الرؤوف سبع رئيسًا لجامعة طنطا وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة في 30/8/2020.
يذكر أن الدكتور مجدى حصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب جامعة طنطا في 1984، وحصل على درجة الماجستير في جراحة المسالك البولية والتناسلية من كلية الطب جامعة طنطا عام 1989، وعين مدرسًا مساعدًا في أبريل 1991، ودرجة الدكتوراه فى جراحة المسالك البولية من كلية الطب جامعة طنطا عام 1998، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى درجة أستاذ في فبراير 2009.
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