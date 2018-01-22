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الإثنين، 22 يناير 2018 06:48 م
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متحف اللوفر أبوظبى يزيل خريطة للخليج لا يظهر فيها اسم قطر

الإثنين، 22 يناير 2018 05:50 م
متحف اللوفر أبوظبى يزيل خريطة للخليج لا يظهر فيها اسم قطر متحف اللوفر أبو ظبى - أرشيفية


أ ف ب
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   قام متحف اللوفر أبوظبى بإزالة خريطة للخليج لا يظهر فيها اسم قطر، موضحا أن عدم وضع اسم الإمارة عليها جاء نتيجة "خطأ غير مقصود".

وقال متحف اللوفر أبوظبى فى بيان الاثنين، إن الخريطة "تمثّل الطرق التى تم من خلالها تبادل إناء قديم"، مضيفا أن "عدم دقّة هذه الخريطة كان نتيجة خطأ غير مقصود، لذا عمل المتحف فوراً على تبديلها".

 


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