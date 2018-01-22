متحف اللوفر أبوظبى يزيل خريطة للخليج لا يظهر فيها اسم قطر

متحف اللوفر أبوظبى يزيل خريطة للخليج لا يظهر فيها اسم قطرالإثنين، 22 يناير 2018 05:50 م
متحف اللوفر أبو ظبى - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق
|
قام متحف اللوفر أبوظبى بإزالة خريطة للخليج لا يظهر فيها اسم قطر، موضحا أن عدم وضع اسم الإمارة عليها جاء نتيجة "خطأ غير مقصود".
وقال متحف اللوفر أبوظبى فى بيان الاثنين، إن الخريطة "تمثّل الطرق التى تم من خلالها تبادل إناء قديم"، مضيفا أن "عدم دقّة هذه الخريطة كان نتيجة خطأ غير مقصود، لذا عمل المتحف فوراً على تبديلها".
إضافة تعليق
نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات
"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة