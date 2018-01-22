video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"دحلان": الإدارة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة إدارة الظهر لحقوق شعب فلسطين

الإثنين، 22 يناير 2018 06:55 م
"دحلان": الإدارة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة إدارة الظهر لحقوق شعب فلسطين القيادى الفلسطينى محمد دحلان


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

أكد القيادى الفلسطينى محمد دحلان، أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة إدارة الظهر لجميع حقوق الشعب الفلسطينى العادلة، والمتمثلة فى إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

وقال دحلان فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الاثنين، إن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس وقف فى الكنيست الإسرائيلى اليوم ليتحدث بكل غطرسة وعنصرية عن السلام والمفاوضات، متناسيًا أن الإجراءات المجنونة التى قامت بها إدارته الحالية لن تحقق السلام بل ستجر المنطقة كلها إلى عنف سيدفع ثمنه الجميع.

وأكد دحلان، أن الشعب الفلسطينى الكنعانى بنى أقدم مدن فى العالم فوق أرض كنعان ومؤسس أقدم الحضارات فوق أرض فلسطين لن يقبل أن تسلب منه مدينته المقدسة، فهى إرث الأجداد وحكاية الآباء ووصية الشهداء والمسلمين والمسيحيين، مضيفًا "لن نسمح بأن يقرر مصير مدينتنا المقدسة إدارة تحول الصراع من صراع قومى ووطنى إلى صراع دينى مع حكومة فاشية عنصرية قاتلة للأطفال والشيوخ".

وشدد على أن الشعب الفلسطينى بكل أطيافه هو صاحب السيادة الحقيقية، وأن القدس هى الخط الأحمر الذى لن نسمح لأحد أن يتجاوزه وما زالت أنفاسنا فى صدورنا، على حد تعبيره.

وأضاف: نحن نعلم أن الطريق أصبح شاقا وطويلا، ولكننا كفلسطينيين نعلم جيدًا كيف نمضى نحو الحرية والاستقلال، وعلى القيادة الفلسطينية الآن أن تعى جيداً أن المعركة الحقيقية قد بدأت وأن أقوى أسلحتنا لمواجهة الغطرسة الأمريكية هو الوحدة الوطنية التى لا غنى عنها للعودة من جديد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بينس وفريدمان وشيلدون "مثلث الشر" وراء قرار ترامب حول القدس.. أقنعوا الرئيس الأمريكى بأن موقفه تاريخى ولم يسبق له مثيل.. وواشنطن قادرة على استيعاب ردود الفعل.. ورجل أعمال يهودى ضغط عليه بدعمه حملته الانتخابية

فلسطين

اخبار فلسطين

دحلان

اخبار امريكا

القدس عاصمه فلسطين

الكنيست



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة