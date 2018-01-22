"دحلان": الإدارة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة إدارة الظهر لحقوق شعب فلسطين





كتب - أحمد جمعة

أكد القيادى الفلسطينى محمد دحلان، أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهج سياسة إدارة الظهر لجميع حقوق الشعب الفلسطينى العادلة، والمتمثلة فى إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشريف.

وقال دحلان فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الاثنين، إن نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس وقف فى الكنيست الإسرائيلى اليوم ليتحدث بكل غطرسة وعنصرية عن السلام والمفاوضات، متناسيًا أن الإجراءات المجنونة التى قامت بها إدارته الحالية لن تحقق السلام بل ستجر المنطقة كلها إلى عنف سيدفع ثمنه الجميع.

وأكد دحلان، أن الشعب الفلسطينى الكنعانى بنى أقدم مدن فى العالم فوق أرض كنعان ومؤسس أقدم الحضارات فوق أرض فلسطين لن يقبل أن تسلب منه مدينته المقدسة، فهى إرث الأجداد وحكاية الآباء ووصية الشهداء والمسلمين والمسيحيين، مضيفًا "لن نسمح بأن يقرر مصير مدينتنا المقدسة إدارة تحول الصراع من صراع قومى ووطنى إلى صراع دينى مع حكومة فاشية عنصرية قاتلة للأطفال والشيوخ".

وشدد على أن الشعب الفلسطينى بكل أطيافه هو صاحب السيادة الحقيقية، وأن القدس هى الخط الأحمر الذى لن نسمح لأحد أن يتجاوزه وما زالت أنفاسنا فى صدورنا، على حد تعبيره.

وأضاف: نحن نعلم أن الطريق أصبح شاقا وطويلا، ولكننا كفلسطينيين نعلم جيدًا كيف نمضى نحو الحرية والاستقلال، وعلى القيادة الفلسطينية الآن أن تعى جيداً أن المعركة الحقيقية قد بدأت وأن أقوى أسلحتنا لمواجهة الغطرسة الأمريكية هو الوحدة الوطنية التى لا غنى عنها للعودة من جديد.