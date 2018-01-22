جهاز المشروعات الصغيرة يشارك فى الدورة الثالثة لمؤتمر "فارمسى إكسبو"

ويُموّل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء صيدليات لشباب الخريجين، بالتنسيق مع شركات تجهيز الصيدليات ومورّدى الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمستلزمات، بدءًا بالبنية الأساسية والأرفف، حتى البضائع والأدوية اللازمة لافتتاح الصيدلية.

وبحسب مصادر بالجهاز، فإنه يشارك فى مؤتمر "فارمسى إكسبو 2018"، وهو التجمع الأكبر للصيادلة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويعقد خلاله ورش عمل يديرها ممثلو الجهاز، ويحضرها شباب الصيادلة، برئاسة نادر عابد، مسؤول إدارة الائتمان المركزية وتمويل الجمعيات بالجهاز، ومشاركة ممثل عن الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر "فارمسى إكسبو"، التى أعدت برنامجا ضخما للترويج لورش العمل ضمن حملة الترويج للمعرض.

من جانبه، قال محمد مصطفى، الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة لـ"فارمسى إكسبو"، إن المعرض ملتقى دولى يرمى لفتح آفاق جديدة للعارضين من الشركات الوطنية، لتعزيز قيمة الاستثمار، وإثراء الجانب العلمى والتقنى للصيادلة فى مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، والعمل على استعادة مكانة المنتجات المصرية فى الأسواق العربية والأفريقية.