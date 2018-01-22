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جهاز المشروعات الصغيرة يشارك فى الدورة الثالثة لمؤتمر "فارمسى إكسبو"

الإثنين، 22 يناير 2018 04:34 م
جهاز المشروعات الصغيرة يشارك فى الدورة الثالثة لمؤتمر "فارمسى إكسبو" نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة


كتب - إسلام سعيد
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يشارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى الدورة الثالثة لمؤتمر "فارمسى إكسبو" خلال الفترة من 3 حتى 5 مارس المقبل، ومن المنتظر أن تشهد فعاليات المؤتمر إطلاق مشروع "صيدلى المستقبل".

ويُموّل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء صيدليات لشباب الخريجين، بالتنسيق مع شركات تجهيز الصيدليات ومورّدى الأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمستلزمات، بدءًا بالبنية الأساسية والأرفف، حتى البضائع والأدوية اللازمة لافتتاح الصيدلية.

وبحسب مصادر بالجهاز، فإنه يشارك فى مؤتمر "فارمسى إكسبو 2018"، وهو التجمع الأكبر للصيادلة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويعقد خلاله ورش عمل يديرها ممثلو الجهاز، ويحضرها شباب الصيادلة، برئاسة نادر عابد، مسؤول إدارة الائتمان المركزية وتمويل الجمعيات بالجهاز، ومشاركة ممثل عن الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر "فارمسى إكسبو"، التى أعدت برنامجا ضخما للترويج لورش العمل ضمن حملة الترويج للمعرض.

من جانبه، قال محمد مصطفى، الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة لـ"فارمسى إكسبو"، إن المعرض ملتقى دولى يرمى لفتح آفاق جديدة للعارضين من الشركات الوطنية، لتعزيز قيمة الاستثمار، وإثراء الجانب العلمى والتقنى للصيادلة فى مجال الأدوية ومستحضرات التجميل، والعمل على استعادة مكانة المنتجات المصرية فى الأسواق العربية والأفريقية.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالرحمن

عيب على صحفي يكتب كلمة " الصغيرة" بالسين |" السغيرة"

المشروعات السغيرة ؟!!!!! رجاء اخضعوا الصحفيين لدورات في الاملاء

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