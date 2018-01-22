اليوم السابع: 5 منظمات دولية تطلب مراقبة الانتخابات الرئاسية

اليوم السابع: 5 منظمات دولية تطلب مراقبة الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 22 يناير 2018 07:31 م
تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل ثالث أيام تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة، وتقدم 5 منظمات دولية لمراقبة الانتخابات، والحلقة الثانية من انفراد تحقيقات القضية 148 فى محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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