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اليوم السابع: 5 منظمات دولية تطلب مراقبة الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 22 يناير 2018 07:31 م
اليوم السابع: 5 منظمات دولية تطلب مراقبة الانتخابات الرئاسية اليوم السابع


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تنشر اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل ثالث أيام تلقى طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة، وتقدم 5 منظمات دولية لمراقبة الانتخابات، والحلقة الثانية من انفراد تحقيقات القضية 148 فى محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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اليوم السابع
اليوم السابع

 

 

 


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