النائب جازى سعد: الدولة تبذل كل الجهد لتنمية سيناء

النائب جازى سعد: الدولة تبذل كل الجهد لتنمية سيناءالإثنين، 22 يناير 2018 06:43 م
مجلس النواب
شمال سيناء - محمد حسين
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أعرب النائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء عن تقديره وشكره وكل قبائل وسط سيناء للدولة على اهتمامها بالمنظومة الصحية فى وسط سيناء متمثلا فى مستشفى نخل الجديد.
وقال سعد انه زار المستشفى الذى بدأ العمل فيها بتجهيزات طبية متقدمة وكادر أطباء متكامل تشهدها وسط سيناء لأول مرة فى تاريخها.
واشار عضو مجلس النواب أن التعمير يتواصل فى مناطق وسط سيناء والدولة تبذل كل الجهد لتنميتها .
وأضاف أنهم فى وسط سيناء مبهورين من صرح مستشفى نخل الجديد وينتظرون مزيدا من الإنجازات فى مركزى الحسنة ونخل .
يذكر أن مستشفى نخل الجديد ومستشفى بئر العبد تم تشغيلهم جزئيا لحين افتتاحهم رسميا ضمن سلسلة المشروعات الكبرى الجارى افتتاحها تباعا بمختلف المحافظات المصرية .
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