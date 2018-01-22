العبادى: توجيه الدعوة للعراق لحضور المحادثات السورية فى سوتشى كمراقب





(رويترز)

قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، فى تغريدة اليوم الاثنين، إن العراق تلقى دعوة لحضور محادثات السلام السورية المقرر عقدها فى منتجع سوتشى الروسى على البحر الأسود فى نهاية هذا الشهر.

وجاء فى بيان من السفير العراقى لدى روسيا حيدر هادى، جرى نشره على حساب العبادى على تويتر أن العراق تلقى دعوة من الحكومة الروسية لحضور المؤتمر كمراقب.

وكان العبادى شدد فى تغريدة أخرى على ضرورة مشاركة العراق فى الاجتماع. ويشترك العراق فى حدود مع سوريا يزيد طولها عن 500 كيلومتر.

وأعلن العبادى النصر الشهر الماضى على تنظيم داعش الذى أسس عام 2014 ما وصفه بخلافة على أجزاء من العراق وسوريا.