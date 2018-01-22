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"التعاون الإسلامى" ترحب بقرار العراق الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية

الإثنين، 22 يناير 2018 04:08 م
"التعاون الإسلامى" ترحب بقرار العراق الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية التعاون الإسلامى


الرياض (أ ش أ)
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رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار المحكمة الاتحادية العليا فى العراق، الذى أكد الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية العراقية فى 12 مايو القادم، معربة عن ارتياحها بإعلان القوى العراقية التزامها بقرار المحكمة الاتحادية.

وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" استعداد المنظمة للعمل مع الحكومة العراقية والكتل السياسية كافة من أجل تحقيق المصالحة العراقية من خلال مبادرة المنظمة بعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية.

يذكر أن مجلس النواب العراقى قد صادق - فى وقت سابق اليوم- على إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها المقرر 12 مايو القادم، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا -أمس- قرارا قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة فى المادة (56/ ثانيا) من الدستور لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، مؤكدة عدم جواز تغيير الموعد. 


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