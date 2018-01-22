البورصة: "يونيباك" تتقدم بمستندات تخفيض رأسمالها إلى 38.5 مليون جنيه

البورصة: "يونيباك" تتقدم بمستندات تخفيض رأسمالها إلى 38.5 مليون جنيهالإثنين، 22 يناير 2018 06:21 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم شركة "يونيفرسال" لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك، بمستندات تخفيض رأس المال المصدر من 40 مليون جنيه إلى 38.5 مليون جنيه، بتخفيض قدره 1.5 مليون جنيه موزعا على 300 ألف سهم بقيمة أسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد، وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة لـ300 ألف سهم.
وأضافت البورصة، أن المستندات المقدمة من شركة "يونيفرسال" لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك، جارى فحصها واستكمالها، لعرضها على لجنة القيد.
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