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البورصة تنهى تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعى لكافة المؤشرات

الإثنين، 22 يناير 2018 02:57 م
البورصة تنهى تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعى لكافة المؤشرات البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 862.558 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 52 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 32.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.5 مليون جنيه، 31.8 مليون جنيه، 56.8 مليون جنيه، على التوالى

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 063% ليغلق عند مستوى 15243 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% عند مستوى 2708 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 14982 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 838 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2012 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 528 نقطة.

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 118 شركة، ولم تتغير 27 شركة.

 

 


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