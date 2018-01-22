ائتلاف دعم مصر يدشن مؤتمرا جماهيريا فى دمياط الأربعاء

ائتلاف دعم مصر يدشن مؤتمرا جماهيريا فى دمياط الأربعاءالإثنين، 22 يناير 2018 05:00 ص
ائتلاف دعم مصر
دمياط عبده عبد البارى
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أعلن ائتلاف دعم مصر، عن عقد المؤتمر الجماهيرى لتدشين الائتلاف فى محافظة دمياط، وذلك بديوان عام المحافظة، وبحضور النائب محمد السويدى رئيس الائتلاف والنائب محمد الزينى منسق الائتلاف بمحافظة دمياط .
وقال محمد الزينى منسق الائتلاف بمحافظة دمياط، إن المؤتمر يعقد يوم الأربعاء المقبل من أجل تدشين الائتلاف. مؤكدا أنه دعا جميع الائتلافات والحملات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى ونواب المحافظة لحضور المؤتمر,
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