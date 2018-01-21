وصول وفد روسى للقاهرة للتفتيش على مطار القاهرة





كتب محمد طنطاوى

استقبل مطار القاهرة الدولي منذ قليل وفدا أمنيا روسيا رفيع المستوى، قادما من موسكو عن طريق تركيا فى زيارة لمصر يقوم خلالها بالتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرة استعدادا لاستئناف الرحلات الجوية.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الروسي، والذي يضم عددا من خبراء الأمن والطيران بسلطة الطيران المدنى الروسية، عددا من المسئولين الأمنيين بمطار القاهرة والطيران المدنى لاستعراض جدول زيارة الوفد خلال جولاته التفتيشية على إجراءات الأمن داخل مبنى مطار القاهرة رقم 2، والمخصص للرحلات الروسية، وتم تخصيصه لرحلات شركة إيرفلوت الروسية، والتى تشارك مصر للطيران فى تنظيم رحلات بين القاهرة وموسكو تنفيذا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزيرى الطيران والنقل بالبلدين.

ويبدأ الوفد الروسى جولته غدا الاثنين، ولمدة ثلاثة أيام، وتم رفع حالة الاستنفار وسط الأجهزة العاملة بمطار القاهرة وتفقد عدد من خبراء الأمن المصريين إجراءات الأمن داخل المبنى رقم 2 ، حيث سيقتصر جولة الوفد الروسى داخل المبنى والمخصص لرحلات الخطوط الروسية "إيرفلوت".