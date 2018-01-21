كل شىء عن الدورة الرابعة لمعرض ديارنا للأسر المنتجة بالأقصر × 16 معلومة





الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد بدر محافظ الأقصر فعاليات افتتاح معرض "ديارنا" لدعم الأسر المنتجة العاملة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم فى زيادة الدخل، والذى ينظم حتى نهاية شهر يناير الجارى، برعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ويوفر عرض المنتجات فى ميدان أبو الحجاج الأقصرى بوسط مدينة الأقصر، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر يناير الجارى.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع"، كافة تفاصيل المنتجات وبايكات معرض "ديارنا" بمحافظة الأقصر فى معلومات كخدمة للقراء:-

1- معرض "ديارنا" يقام للمرة الرابعة على أرض محافظة الأقصر

2- المحافظ افتتح المعرض وأعلن دعم الأسر المنتجة بالكامل حتى نهاية المعرض

3- محمد بدر أكد البحث لإقامة معرض دائم للأسر المنتجة من كافة المحافظات على أرض الأقصر

4- المعرض ضم منتجات من الخزف والخيامية والأخميم والجلود بصورة مميزة للغاية

5- تم عرض منتجات ومصنوعات يدوية من الألباستر والأخشاب والصدف داخل بايكات المعرض

6- المعرض يهدف لدعم الأسر المنتجة العاملة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم فى زيادة الدخل

7- أقيم المعرض بساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى لتوافد كافة الاهالى عليه بصورة يومية

8- يشارك فى المعرض 40 عارضا من الأسر الناجحة فى أعمالها اليدوية

9- أكثر من 9 محافظات تشارك بالمعرض بينها القاهرة وسوهاج والإسماعيلية والقليوبية ودمياط والنوبة بأسوان وسيناء وغيرها من المحافظات

10- المعرض أقيم برعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبدعم من مشروعات الصندوق الاجتماعى

11- الشوربجى للملابس والفوط يشارك فى فعاليات المعرض بالمنتجات المميزة واليدوية

12- المنتجات فى المعرض يتم بيعها للجمهور بأسعار زهيدة للغاية تكاد تصل لتكلفة الإنتاج فقط

13- المعرض يحتفل بالأسر المميزة التى تعرض منتجات يدوية فى أكثر من 30 بايكة

14- يشارك فى المعرض الشركة القابضة للغزل والنسيج (المحلة- كفر الدوار- الشوربجى)

15- يشمل المعرض منتجات ممثلو مشروعات متناهية الصغر من مستفيدى الصندوق الاجتماعى بالأقصر

16- يشمل المعرض منتجات البيت النوبى والمركز الحضرى بالأقصر