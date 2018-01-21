ضبط "أبو سعد" قبل بيعه طن سكر "تموين" بالسوق السوداء فى الزيتون

ضبط "أبو سعد" قبل بيعه طن سكر "تموين" بالسوق السوداء فى الزيتونالأحد، 21 يناير 2018 12:00 ص
سكر تموين
كتب عبد الله محمود
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ضبطت شرطة التموين، طن سكر تموينى مدعوم قبل تمكن حائزه من بيعه فى السوق السوداء.
كانت البداية بورود معلومات تفيد باتجار "محمود.س" وشهرته "أبو سعد" 38 سنة تاجر سلع تموينية بالزيتون، فى السلع التموينية المدعومة.
داهمت قوة من شرطة التموين مقر مخزن المتهم فى منطقة الزيتون وألقت القبض عليه وبحوزته طن من السكر لم يتم صرفه لمستحقيه تمهيدا لبيعه فى السوق السوداء والاستفادة بفارق السعر لصالحه.
تحرر للمتهم المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة حيث باشرت التحقيق فى الواقعة وقررت التحفظ على المضبوطات.
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