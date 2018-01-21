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صور.. اضبط مخالفة.. محول كهرباء عزبة هاجوج ببورسعيد تحاصره الحشائش

الأحد، 21 يناير 2018 05:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. محول كهرباء عزبة هاجوج ببورسعيد تحاصره الحشائش محول الكهرباء


بورسعيد – محمد فرج
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" محول كهرباء ملاصق سور وحدة الرسوة الصحية، بعزبة "هاجوج"، التى تقع بالكيلو 4,5 بمنطقة الجناين جنوب بورسعيد حيث تحاصره الحشائش العشوائية مما ينذر بمخاطر جسيمة تحدث نتيجة عبث الأطفال.

وقال محمد أمين 46 سنة من سكان عزبة "هاجوج" لـ"اليوم السابع" إن محول الكهرباء التى تحاصرة الحشائش يعتبر كارثة محققة وعواقبها وخيمة على حياة الأطفال الذين يعبثون بإشعال الحرائق دون أن يبالوا بمخاطرها.

وأضاف عبد الحليم إبراهيم 35 سنة عامل قائلا: منذ أسبوعين نشب حريق هائل بالحشائش الموجودة على امتداد سور مدرسة الملك فيصل الابتدائية المشتركة والمجاورة لشريط سكك حديد بورسعيد، إلا أن العناية الإلهية تنقذ سكان عزبة "هاجوج" من كارثة محققة .

ومن جهة أخرى أكد بعض العاملين بالوحدة الصحية أن "الهيش" و"الغاب" بجوار مدخلها وخلف أسوارها تأوى الثعابين التى نشاهدها يوميا تزحف فى فنائها والحشرات الزاحفة والفئران التى تثير الرعب بداخلنا الأمر الذى دفعنا نرفع شكونا واستغثنا بالمسئولين ولكن لا حياة لمن تنادى.

ومن جانبه أكد محلب هيلع رئيس حى الجنوب خلال تصريح لـ"اليوم السابع" بأنه سوف يزيل كافة الحشائش الموجود بجوار سور الوحدة الصحية وخلف أسوارها والتى تحاصر محول الكهرباء تجنبا من مخاطرها التى تنجم من عبث الأطفال وتلبية للأهالى .

 جانب من الحشائش التى تحاصر محول الكهرباء بعزبة هاجوج ببورسعيد

جانب من الحشائش التى تحاصر محول الكهرباء بعزبة هاجوج ببورسعيد


محول كهرباء ملاصق لسور وحدة الرسوة الصحية
محول كهرباء ملاصق لسور وحدة الرسوة الصحية


الحشائش والقمامة على أعتاب الوحدة الصحية
الحشائش والقمامة على أعتاب الوحدة الصحية


تلال من الرمال والحشائش خلف سور وحدة الرسوة الصحية
تلال من الرمال والحشائش خلف سور وحدة الرسوة الصحية


جانب يوضح وحدة الرسوة الصحية التى تحاصرها الحشائش العشوائية
جانب يوضح وحدة الرسوة الصحية التى تحاصرها الحشائش العشوائية


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