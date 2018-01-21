رجل أعمال تبرع بمدرسة تكلفتها 45 مليون جنيه: "الأبنية التعليمية" رفضت استلامها





كتب إسلام جمال

قال رجل الأعمال موسى قاسم، المتبرع بملغ 105 ملايين جنيه، لصالح أعمال خيرية فى محافظة الغربية، إن تبرعه عبارة عن مبنيين أحدهما مستشفى والآخر مدرسة، مشيراً إلى أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ترفض استلام المدرسة حتى الآن رغم جاهزيتها الكاملة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، ويذاع على قناة ON E، : "المبنى اللى متبرعين ليه بقاله 10 سنين، واحد مستشفى أورام فى منطقة طنطا الجديدة، والمبنى التانى مدرسة، والأبنية التعليمية متأخرة تستلم المدرسة مش عايزين يستلموها ولا عايزين يشغلوها".

وأكد أن المدرسة مبنية على مساحة 15804 متر مربع، بواقع 5 أدوار، وبلغت تكلفتها 45 مليون جنيه، لافتا إلى أن "الأبنية التعليمية متأخرة فى استلام المدرسة، والسيد المحافظ على علم بكده وشد عليهم كتير".

وتابع: "مركز قطور كله مفيهوش مدرسة تجربية والمدرسة دى تنفع من الكى جى للثانوى"، موضحا أن "الأرض أرض الله سبحانه وتعالى وربنا قال "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون".

بدوره، أكد الإعلامى عمرو أديب، لرجل الأعمال موسى القاسم، أن وزير التربية والتعليم، استمع لمداخلته، وسيتواصل معه هاتفياً صباح الغد، لحل هذه المشكلة.

وتابع أديب: "الوزير سمع نداء حضرتك وهيتواصل معاك وهيكلمك الصبح.. وإن شاء الله تبشرونا إن الموضوع خلص".