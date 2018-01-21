درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21/1/2018 بمحافظات مصر





كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شرق البلاد والوجه البحرى، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية تكون جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 10 22

وسط الدلتا 10 22

الإسكندرية 05 21

بلطيم 11 21

مطروح 08 20

السلوم 08 20

سيوة 07 22

بورسعيد 11 21

دمياط 11 21

العريش 08 22

رفح 07 22

الإسماعيلية 09 22

السويس 10 22

رأس سدر 10 19

نخل 06 21

نويبع 15 22

طابا 12 21

كاترين 07 20

الطور 12 23

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 23

الفيوم 08 22

بنى سويف 07 22

المنيا 05 22

أسيوط 06 22

سوهاج 06 23

قنا 07 24

الأقصر 07 24

أسوان 08 24

أبوسمبل 10 22

الوادى الجديد 07 22

شلاتين 15 26

أبو رماد 15 25

رأس حدربة 14 24

حلايب 14 24



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 33

المدينة 08 23

الرياض 07 22

المنامة 14 21

أبوظبي 14 25

الدوحة 17 24

الكويت 07 22

دمشق 01 12

بيروت 11 18

عمان 04 13

القدس 05 12

غزة 10 17

بغداد 06 18

مسقط 19 24

صنعاء 05 23

الخرطوم 16 30

طرابلس 11 18

تونس 10 17

الجزائر 11 14

الرباط 05 17

نواكشوط 14 28



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 04- 05

إسطنبول 07 12

إسلام آباد 06 24

نيودلهى 06 23

جاكرتا 24 31

بكين 04- 05

كوالامبور 24 31

طوكيو 02 08

أثينا 09 15

روما 06 12

باريس 04 10

مدريد 02 15

برلين 01 03

لندن 02 06

مونتريال 03- 01-

موسكو 06- 03-

نيويورك 01- 04

واشنطن 02- 08