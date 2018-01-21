حى غرب بورسعيد: إجراءات عاجلة لمعالجة المناطق المنخفضة بقرية "الديبة"





بورسعيد- محمد فرج

أكد العميد أيمن سرى رئيس حى غرب بورسعيد أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أصدر تعليمات باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع مياه البحر التى أغرقت المناطق المنخفضة بقرية "الديبة".

وقال سرى خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم الدفع بالعديد من سيارات النقل لردم المناطق المنخفضة التى أغرقتها مياه البحر بسبب "نوة الغطاس" بجانب مشاركة 2 حفار و2 لودر لتسوية سطح الأرض بالرمال تمهيدا لتدخل معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لسحب المياه من المناطق المنخفضة التى تأثرت بالغرق.

وأضاف رئيس حى غرب بأن المهندس العربى القشاوى مدير الهيئة العامة لحماية الشواطئ ببورسعيد وضع بعض التصورات التى من شأنها حماية المناطق المنخفضة بـ قرية الديبة لحمايتها من النوات مؤقتا لحين استكمال منظومة الحماية لسواحلنا من خلال تنفيذ مشروع الـ70 كيلومترا والتى سوف يكون نصيب بورسعيد من بينها 12 كيلو غرب الديبة لحمايتها من التغييرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.