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تعرف فى 10 نقاط على جهود أجهزة الأمن بمطروح منذ بداية شهر يناير الجارى

الأحد، 21 يناير 2018 04:17 ص
تعرف فى 10 نقاط على جهود أجهزة الأمن بمطروح منذ بداية شهر يناير الجارى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح


مطروح – حسن مشالي
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نرصد جهود أجهزة الأمن بمحافظة مطروح، منذ بداية شهر يناير الجارى وحتى اليوم السبت، من خلال تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات فى مجال مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها تحت إشراف اللواء  هشام نصر  مدير أمن مطروح، من خلال مشاركة جميع أقسام الشرطة.

 

1-             تمكنت الأجهزة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والذخائر من ضبط 7 متهمين وبحوزتهم   655طلقة خرطوش و 3 بندقية خرطوش  وجهاز رؤية ليلية و 3 فرد روسى خرطوش و 19 خزينة سلاح آلى.

2-             تم ضبط 22 متهما في قضايا مختلفة وضبط كمية 176 طربة حشيش بحوزة تجار المخدرات كما ضبط بحوزة عدد من المروجين  1652جراما من مادة الحشيش المخدر و 12 ألف و 160 قرصا مخدرا.

 

3-             تم توقيع الكشف الطبى والتحليل لـ 82 من قائدى السيارات، خلال الحملات المرورية، أثبتت إيجابية تعاطى 14 سائقا من بينهم للمواد المخدرة .

 

4-             تم ضبط سيارتين مبلغ بسرقتهما 

 

5-             ضبط عدد من المحكوم  عليهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، حيث تم تنفيذ 24حكما جزئيا و744حكم بالحبس و552 حكم بغرامة و 87 حكم مخالفة جزئية.

 

6-             تمكنت القوات من تنفيذ 15 قرار إزالة لمنازل ومحلات وأسوار، مقامة على أراض ملك الدولة. 

 

7-             وتمكن قسم شرطة المرافق من تحرير 217 محضر متنوع  وضبط 24 حالة مضبوطات مختلفة بإجمالى 472قطعة من البضائع والأدوات، سلمت جميعها لمجلس المدنية.

 

8-             وتمكنت مباحث التموين بالتعاون مع مراقبى ومفتشى مدير التموين بمطروح من  ضبط 124 قضية تموينية متنوعة. 

 

9-             تمكنت أكمنة إدارة مرور مطروح على الطرق وداخل المدن من ضبط 3881  مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح في 621 مخالفة فورية بعد سداد أصحابها للغرامات المقررة.

 

10-        تمكنت الأقوال الأمنية والأكمنة والتمركزات، فى المناطق المختلفة، من ضبط 416 هارب من تنفيذ حكم جزئى، وضبط 92 مخالفة متنوعة 

 

 


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