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بتروجت تنتهى من إنشاء الرصيف البحرى لشركة سوميد بالعين السخنة

الأحد، 21 يناير 2018 10:58 م
بتروجت تنتهى من إنشاء الرصيف البحرى لشركة سوميد بالعين السخنة ميناء - أرشيفية


كتب أحمد أبو حجر
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نجحت شركة بتروجت – ممثلة فى الإدارة البحرية بالإسكندرية - فى تحقيق إنجاز جديد تمثل فى الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الرصيف البحرى لشركة سوميد بالعين السخنة، وذلك فى مدة زمنية قياسية بلغت 3 أشهر، وذلك فى إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع البترول المصرى الهادفة إلى توفير المنتجات البترولية للسوق المصرى. ويساهم المشروع وبشكل فعال فى توفير المنتجات البترولية المختلفة بالسوق المحلى فى مجال عمل شركة بتروجت.

 

وقد شمل مجال عمل شركة بتروجت فى المشروع تنفيذ كل أعمال توريد وتصنيع وتركيب الهياكل المعدنية للأرصفة البحرية لعدد 76 هيكلا معدنياModule  بإجمالى وزن 7600 طن وبطول 3 كم، بالإضافة إلى المشاركة فى أعمال التصميم وأيضا أعمال تجارب التشغيل.

 

كما يشمل مجال عمل بتروجت أيضا أعمال الربط لعدد 8 خطوط أقطار مختلفة (32-28-16-10-6-2)، بإجمالى كمية 28 ألف بوصة قطرية لاستقبال المازوت والبوتوجاز، وكذلك خطوط مكافحة الحريق وأعمال التجهيزات الخاصة باستقبال سفن تفريغ المنتجات.

 


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