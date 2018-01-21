اليوم.. قصر ثقافة الغردقة يستضيف المهرجان الثقافى الكازاخستانى الأول





البحر الأحمر - عماد عرفة

يستضيف قصر ثقافة الغردقة، اليوم الأحد المهرجان الثقافى الكازاخستانى الاول فى السابعة مساء، بحضور سفير كاوخستان بالقاهرة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يبدأ المهرجان، بافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية ويعقبه كلمة للواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ثم كلمه لسفير كازاخستان بالقاهرة .

كذلك من المقرر أن يتم عرض فيلم كازاخستانى مترجم عربى وتختتم الاحتفالية بعرض غنائى، بالإضافة إلى فرقة رقص شعبى، وذلك على مسرح قصر ثقافة الغردقة.