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السبت، 20 يناير 2018 07:43 م
خالد صلاح
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هجوم مسلح يستهدف فندق "انتركونتيننتال" فى العاصمة الأفغانية كابول

السبت، 20 يناير 2018 07:04 م
هجوم مسلح يستهدف فندق "انتركونتيننتال" فى العاصمة الأفغانية كابول العنف فى أفغانستان - أرشيفية


(أ ف ب)
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أفاد مصدر فى أجهزة الاستخبارات الأفغانية، أن أربعة مهاجمين على الأقل دخلوا مساء السبت، فندق انتركونتيننتال فى كابول وبدؤوا بإطلاق النار على نزلائه.

ولم يشر المصدر إلى سقوط ضحايا لكنه أوضح أن "الهجوم لا يزال مستمرا".


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هجوم مسلح

انتركونتيننتال

كابول

افغانستان



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