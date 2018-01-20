هجوم مسلح يستهدف فندق "انتركونتيننتال" فى العاصمة الأفغانية كابول

هجوم مسلح يستهدف فندق "انتركونتيننتال" فى العاصمة الأفغانية كابولالسبت، 20 يناير 2018 07:04 م
العنف فى أفغانستان - أرشيفية
(أ ف ب)
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أفاد مصدر فى أجهزة الاستخبارات الأفغانية، أن أربعة مهاجمين على الأقل دخلوا مساء السبت، فندق انتركونتيننتال فى كابول وبدؤوا بإطلاق النار على نزلائه.
ولم يشر المصدر إلى سقوط ضحايا لكنه أوضح أن "الهجوم لا يزال مستمرا".
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