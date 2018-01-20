هجوم مسلح يستهدف فندق "انتركونتيننتال" فى العاصمة الأفغانية كابول





(أ ف ب)

أفاد مصدر فى أجهزة الاستخبارات الأفغانية، أن أربعة مهاجمين على الأقل دخلوا مساء السبت، فندق انتركونتيننتال فى كابول وبدؤوا بإطلاق النار على نزلائه.

ولم يشر المصدر إلى سقوط ضحايا لكنه أوضح أن "الهجوم لا يزال مستمرا".