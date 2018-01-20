مصنعو السيارات: الصناعة الصينية تستحوذ على 20% من سوق الملاكى





كتب : مصطفى عبد التواب

قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن السيارات الصينية أصبحت منافس قوى فى الأسواق المصرية، نظراً لعدد من الميزات التنافسية القائمة على الأسعار، والتى تعتمد بالاساس على قدرة دولة الصين العالية فى إنتاج السيارات والتى وصلت إلى 30 مليون سيارة فى العام، وهو ما ينعكس على تكلفة الإنتاج ويجعلهم ينافسون على الأسعار.

و أضاف سعد لـ "اليوم السابع" أن الصين التى بدأت بتقليد الماركات العالمية، تطورت الآن وأصبح لديها قدرة على الابتكار والتصنيع، واختبار السيارات، من خلال مراكز للابحاث تختص بهذا المجال، مشيراً إلى أنه من المنتظر لها أن تصل إلى المركز الاول فى المبيعات داخل السوق المصرى خلال فترة ما بين خمس وسبع سنوات، حيث أنها الآن لا تتجاوز مبيعاتها ما بين 15% و 20% من الملاكى و 40% من الميكروباص نظراً لتخارج شركات أخرى.