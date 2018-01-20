مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم ببنى سويف

حادث سيارة - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 آخرين، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى وهم نعمة عبد الستار محمد 45 سنة، جثة هامدة رضا عبد العظيم سعد 35 سنة مصابا اشتباه مابعد الارتجاج، طه جمال عبد اللطيف 22 سنة، مصابا بنزيف و تم تحويله لمستشفى بنى سويف العام، ومحمد جمال عبدالله 25 سنة، مصابا كدمات وإصابات بالجسم. رجب أحمد جمال 25 سنة نزيف بالبطن، وتم تحويله لمستشفى بنى سويف العام، وجمعيهم بقرية نزلة البرقى التابعة لدائرة المركز.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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