صور.. لقاء مفتوح بين رئيس جامعة الأزهر وطلاب مشروع جامعة الطفل





لؤى على

استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات المشاركين فى مشروع جامعة الطفل بجامعة الأزهر، بحضور الدكتوره جيهان إبراهيم شعبان، عميد كلية البنات الأزهرية بطيبة سابقًا ومنسق مشروع جامعة الطفل بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



رئيس جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر

وأعلن رئيس جامعة الأزهر ، أن برنامج جامعة الطفل يهدف إلى إعداد الأطفال من أجل التحديات المستقبلية، وتعزيز احترامهم للذات والثقة في النفس وبناء الشخصية، ودعم الفكر الإبداعي والابتكاري واكتشاف المواهب عند الأطفال. موضحا جامعة الطفل تهدف إلى إ تاحة الفرصة لتدريب الأطفال في المجتمع الجامعي مما يؤهلهم لمحاكاة مشاكل البيئة المحيطة لهم، عبر الاحتكاك بأساتذة الجامعة والعلماء وشباب الباحثين ودخول المعامل والتفاعل المباشر مع العلماء بهدف إعدادهم الإعداد الجيد ليصبحوا علماء فى المستقبل .



رئيس جامعة الأزهر مع مشروع جامعة الطفل رئيس جامعة الأزهر مع مشروع جامعة الطفل

جدير بالذكر أنه دار حوار بين الطلاب ورئيس جامعة الأزهر بهدف الوقوف على وعى الطلاب ومعرفة الرأى والرأى الأخر والتفاعل البناء من خلال التعريف بتاريخ مؤسسة الأزهر الشريف وجهود فضيلة الإمام الأكبر وتحمله لهموم الامة الاسلامية داخليا وخارجيا وكان أخرها مؤتمر الأزهر الدولى لنصرة القدس والذى إنتهت فعالياتة أمس الأول بمشاركة قادة من 86 دولة حول العالم . يذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أطلقت مشروع جامعة الطفل بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية والخاصة منذ حوالي 3 أعوام،بهدف تأهيلهم والمساهمة في تنمية قدراتهم و مواهبهم.