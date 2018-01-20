صور.. شكوى من سوء حالة الطرق بين دمياط / الدقهلية بسبب انعدام الإنارة





دمياط- معتز الشربينى

أعرب عدد كبير من أبناء محافظة دميا ط وخاصة أبناء مركز الزرقا من سوء حالة الطريق الشرقي الرابط بين محافظة دمياط ومحافظة الدقهلية بسبب انعدام الإنارة وسوء حالة الرصف بالطريق بالرغم من كثرة القرى الواقعة على طول المسافة بين المحافظتين.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى الأهالي الذين يطالبون بمزيد من الاهتمام بالطريق الشرقي بين محافظتي دمياط والدقهلية.

يقول محمد سليم من أبناء قرية ميت الخولى عبدلله بمركز الزرقا أن الطريق الرابط بين المحافظتين يعانى من الإهمال وانعدام كافة الخدمات والمرافق عليه خاصة أمام قرية محلة انجاف وبساط كرم الدين مشيرا إلى وجود أعمدة إنارة لا يوجد بها كشافات ولا تعمل بالرغم من أن الطريق فردى وهو طريق حيوي.

وأضاف ماهر عمار احد أبناء الزرقا أن هذا الطريق حيوي للغاية لأنه الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة الشرقية بمحافظة الدقهلية إلا انه يعانى من الإهمال بسبب ضيقة وكثرة منحنياته وعدم توافر إشارات أو إنارة عليه بخلاف انه طريق فردى مما يؤدى إلى كثرة وقوع الحوادث عليه.

ومن جانبه قال المهندس ضياء عوض مدير عام الطرق بدمياط لـ" اليوم السابع " ،إن هذا الطريق لا يتبع ولاية محافظة دمياط وهو طريق مشترك بين محافظتي دمياط / الدقهلية ويتبع إشراف الهيئة العامة للطرق ويحتاج تنسيق بين المحافظتين وإعداد دراسة ميدانية ، مضيفا أنه تم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا رفع كفاءة طريق الحدود المؤدى إلى قرية الباز المعروف بطريق الباز فى آخر حدود محافظة دمياط تحت إشراف مديرية الطرق بدمياط.



اعمدة انارة بدون كشافات



تقطيع الاسلاك الكهربائية



جانب من الحوادث على الطريق



سوء حالة الطريق