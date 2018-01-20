صور.. انطلاق موكب ضخم لـ"يسوع" فى الفلبين





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

انطلق موكب ضخم من المسيحيين فى الفلبين بمشاركة تماثيل مختلفة فى سانتو نينو للمشاركة فى مهرجان "يسوع" فى مدينة توندوب مانيلا .

وهو احتفال يقام فى الأحد الثالث من شهر يناير لتكريم القديس "سانتو نينو"، كما أنه ذكرى دخول بعض الفلبينيين فى الديانة المسيحية، وبالإضافة للموكب الكبير الذى يقام بطول الشارع فى مدينة "سيبو"، تقام العديد من مسابقات الرقص.



المئات يشاركون فى الموكب بالفلبين



انطلاق موكب يسوع فى الفلبين



جانب من الموكب فى الفلبين