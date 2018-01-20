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السبت، 20 يناير 2018 08:14 ص
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صور.. انطلاق موكب ضخم لـ"يسوع" فى الفلبين

السبت، 20 يناير 2018 07:00 ص
صور.. انطلاق موكب ضخم لـ"يسوع" فى الفلبين موكب ضخم لـ"يسوع" فى الفلبين


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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انطلق موكب ضخم من المسيحيين فى الفلبين بمشاركة تماثيل مختلفة فى سانتو نينو للمشاركة فى مهرجان "يسوع" فى مدينة توندوب مانيلا .

وهو احتفال يقام فى الأحد الثالث من شهر يناير لتكريم القديس "سانتو نينو"، كما أنه ذكرى دخول بعض الفلبينيين فى الديانة المسيحية، وبالإضافة للموكب الكبير الذى يقام بطول الشارع فى مدينة "سيبو"، تقام العديد من مسابقات الرقص.

المئات يشاركون فى الموكب بالفلبين
المئات يشاركون فى الموكب بالفلبين

 

انطلاق موكب يسوع فى الفلبين
انطلاق موكب يسوع فى الفلبين

 

جانب من الموكب فى الفلبين
جانب من الموكب فى الفلبين

 

موكب كبير فى الفلبين
موكب كبير فى الفلبين

 


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