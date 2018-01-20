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"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 20 يناير 2018 09:13 م
"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 476.6 ملايين ورقة بقيمة 1363.3 مليون جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 377.3 مليون ورقة، بقيمة 1055 مليون جنيه.
 
 
 
فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 229.5 مليون ورقة بقيمة 521.2 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 171.3 مليون ورقة بقيمة 351.5 مليون جنيه، ثم قطاع  الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 75.9 مليون ورقة بقيمة 520.1 مليون جنيه.
 
 
وفى المركز السادس قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، بحجم تداول 63.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 356.2 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 47.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 273.4 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 46.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 173.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 26.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 194.5 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 23.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 418.3 مليون جنيه.
 
 
وحل قطاعا الموارد الأساسية والبنوك فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 21.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 352.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 20.8 مليون ورقة بقيمة 840.5 مليون جنيه.
 
 
 

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