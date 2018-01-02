مباحث الآداب تضبط صاحبة كليب "بص أمك" لخدشه الحياء العام





كتب محمود عبد الراضى

ألقت أجهزة الأمن القبض على المطربة "ليلى عامر"صاحبة كليب "بص لأمك" لخدشه الحياء العام وتحريضه على الفسق والفجور، طبقا لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، ووجود إيحاءات جنسية بالأغنية.

وجاءت التحركات الأمنية بإشراف اللواء ذكي زمزم مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الآداب، والعميد عماد عكاشة مدير النشاط الداخلي ، والعقيد أحمد حشاد رئيس التحريات.

وكان المحامى أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المطربة المغمورة ليلى عامر، صاحبة كليب "بص أمك"، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة.

وقال مهران، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذا الكليب يحتوى على العديد من الإيحاءات الجنسية، من خلال اسم الأغنية "بص أمك" الخارج عن الآداب العامة، ما يؤدى إلى هدم الأخلاق ونشر الرذيلة، وهذا ما يعتبر خدشا للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور طبقا لنص الماده 269 مكرر من قانون العقوبات.

وأوضح مهران، أن مثل هذه الأعمال تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصرى من هدم القيم ونشر الرذيلة والإيحاءات الجنسية بين الشباب، خصوصا أن هذه الجرائم لا تمثل الاعتداء على الأشخاص، بل الاعتداء على المجتمع وهدم الدولة، خاصة ونحن دولة دينية دينها الإسلام، ومثل هذه الأعمال تتنافى مع القيم وتعاليم الدين الإسلامى .

وجاء نص البلاغ الذى قدمه مهران للنائب العام: "نلتمس من سيادتكم حفاظا على نساء وبنات المجتمع المصرى، وحرصا على عقول شبابنا، وحفاظا على قوة ووحدة بنيان الوطن، فتح تحقيق عاجل مع المبلغ ضدهم والمشكو فى حقهم والذين قاموا بنشر الفيديو على موقع اليوتيوب أمام العامة من شباب وأطفال، وهذا يشكل خطرا كبيرا على المجتمع وأخلاقه ومبادئه، لذلك نلتمس من سيادتكم فتح تحقيق عاجل مع المشكو فى حقها وشركة الإنتاج ومخرج العمل".