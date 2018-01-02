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برعاية الدكتورة صفية القبانى عميد الكلية...

صور.. معرض بـ"فنون جميلة الزمالك" للتوعية بأهمية متحف عبود التاريخى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 11:33 م
صور.. معرض بـ"فنون جميلة الزمالك" للتوعية بأهمية متحف عبود التاريخى الدكتورة صفية القبانى عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان


كتبت - منى فهمى
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أكدت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة من الطلاب بالفرقة الثانية بقسم العمارة نظمت معرض فنى بالكلية مؤخرًا، ضم أعمال لفنانين وطلبة من كليات الفنون وأقسام العمارة، للتوعية بأهمية متحف عبود بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتم تنظيم لقاء حضره أساتذة بالعمارة وفنانين وطلاب، وذلك فى إطار تدريس مادة تاريخ العمارة، لطلاب الفرقة الثانية.

 

وتم عرض فيلم تسجيلى من إعداد الطلبة عن المتحف، وتم شرح أهميته التاريخية، وتم تنظيم المعرض الفنى برعاية الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وأشرفت على المعرض الفنى الدكتورة آمال عبده، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وحضر المعرض الفنى الدكتور محمد توفيق عبد الجواد، والدكتور ياسر السيد، والدكتور مراد درويش، والدكتور إيهاب الطوخى، وشارك الفنان الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بعملين مميزين لمبنى عبود فى المعرض.

 

أضافت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أننا حريصون على رعاية مثل هذه المعارض، وذلك لتطوير أداء الطلاب، وتشجيعهم على المساهمة بشكل إيجابى فى التنمية الفنية، ورفع مستوى قدراتهم على الإبداع والإبتكار.

 

1 عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى
عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى

 

 

3 عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى
عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى

 

4 عمل مشارك فى المعرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
عمل مشارك فى المعرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

 

5 عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى
عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى

 

6 عمل مشارك فى المعرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
عمل مشارك فى المعرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

 

7 عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى
عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى

 

8 عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى
عدد من الطلاب والطالبات المشاركين فى المعرض الفنى

 

9 متحف عبود بكلية الفنون الجميلة بالزمالك
متحف عبود بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

 


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