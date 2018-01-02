تراجع صادرات قطاع المواد المحجرية والمعدنية بنسبة 8 % خلال 2017





كتب – إسلام سعيد

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، انخفاض صادرات قطاع المواد المحجرية والمعدنية بنسبة 8% لتسجل 198 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2017 مقارنة بـ 215 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2016 .

وأوضح التقرير أن صادرات القطاع إلى دولة الهند تراجعت بمعدل 39% حيث بلغت قيمة الصادرات 45.8 مليون دولار فى أول 11 شهر من عام 2017 مقابل 74.6 مليون دولار فى نفس الفترة من العام 2016 ، كما تراجعت الصادرات لرومانيا بمعدل 18% حيث بلغت قيمتها 13.5 مليون دولار مقابل 16.5 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2016.

وانخفضت صادرات المواد المحجرية إلى الأمارات العربية المتحدة بنسبة 18% لتسجل مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2017 مقارنة بـ 1.3 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.

فى حين شهد الصادرات إلى السوق الاندونيسى ارتفاعا بلغت نسبته 8%، لتسجل 41.1 مليون دولار مقابل 38.2 مليون دولار خلال عام 2016، كما زادت الصادرات إلى تركيا بنسبة 64%، حيث بلغت 25.3 مليون دولار مقابل 15.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016.

وصلت قيمه الصادرات إلى السوق البرازيلى 7.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2017 مقارنة بـ 4.5 مليون دولار خلال عام 2016 مسجلة بذلك ارتفاع بلغت نسبته 77%.