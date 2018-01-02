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الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:43 م
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اورنج مصر: تأثر خدمات الانترنت الثابت لدينا بنسبة 30% بسبب عطل كابل بحرى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:59 م
اورنج مصر: تأثر خدمات الانترنت الثابت لدينا بنسبة 30% بسبب عطل كابل بحرى جان مارك الرئيس التنفيذى لشركة اورنج


كتبت: هبة السيد
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قال مصدر مسؤول بشركة أورنج مصر،  بشأن عطل أحد الكوابل الرئيسية فى البحر المتوسط، أنه لم يترتب على القطع اَى أثر بخصوص خدمات المحمول المقدمة من الشركة في حين تأثرت مؤقتاً خدمات الانترنت الثابت المقدمة من شركة اورنج بنسبة 30٪ .

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا العطل نتيجة حدوث قطع في أحد الكابلات البحرية لحين قيام الشركة المصرية للاتصالات بتوفير سعات بديلة.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع الانتهاء من إصلاح الكابل البحري  غدا الأربعاء.


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اورنج مصر

المصرية للاتصالات

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عطل كابل بحرى



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