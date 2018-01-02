البورصة تنهى تعاملات أولى جلسات العام الجديد بارتفاع جماعى للمؤشرات





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات العام الجديد، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وسط استمرار تراجع أحجام التداول ، فيما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 828.935 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 602 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 5.95 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 2.2 مليون جنيه، 36.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% عند مستوى 2593 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 14754 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 835 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 536 نقطة.

وارتفعت أسهم 108 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 38 شركة، ولم تتغير 39 شركة.