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الجمعة، 19 يناير 2018 02:46 م
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وزير التعليم العالى يبحث مع مدير عام منظمة الإيسيسكو آليات التعاون

الجمعة، 19 يناير 2018 09:15 ص
وزير التعليم العالى يبحث مع مدير عام منظمة الإيسيسكو آليات التعاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل مدير عام منظمة الإيسيسكو


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استقبل د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطـنية المصــرية لليونسـكو، الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) أمس الخميس، وذلك بمقر الوزارة.

فى مستهل اللقاء، أشاد الوزير بالدور الثقافى والتعليمى للمنظمة من خلال إصدارتها العلمية المتميزة في نشر العلوم والثقافة، مشيرًا إلى الجهود التي يبذلها د.التويجري في تعزيز وتطوير أنشطة المنظمة وتنفيذ مشروعاتها بمعدلات متميزة، لافتًا إلى تطلعه إلى المزيد من التعاون مع المنظمة فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا، واستعداد مصر لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة لدفع الأنشطة والبرامج التى تقوم بها المنظمة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين الوزارة ومنظمة الإيسيسكو في مجالات التعليم والثقافة، وتعزيز ثقافة السلام والتعايش، ونشر العلم والفكر في مصر وأرجاء العالم الاسلامي، وكذلك مشاركة مصر في فعاليات المؤتمر الإسلامي للوزراء المعنيين بالطفولة، والمقرر انعقاده بمقر الإيسيسكو بالرباط في 21 فبراير المقبل، وكذا مشاركة مصر في فعاليات المؤتمر الإسلامي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي المقرر انعقاده بمقر الإيسيسكو بالرباط أكتوبر 2019.

ومن جانبه أكد التويجري على الدور المحوري لمصر في مجال العلوم والثقافة، باعتبارها دولة ذات ثقل في مجال الابداع والثقافة، مشيدًا بمنظومة التعليم العالي المصرية باعتبارها أساسا ومركزا للإشعاع الفكري والثقافي والتعليمي في المنطقة العربية.

  وأشاد التويجري بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر ومؤسساتها التربوية والتعليمية والثقافية فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أهمية تفعيل مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية، مشيراً إلى تطلعه إلى استفادة المنظمة من الكفاءات المصرية لتولى مهام بعض الوظائف القيادية بإدارة المنظمة.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بتقديم مقترحاتها في مجال التربية والعلوم والثقافة لإضافتها ضمن خطة العمل الثلاثية للإيسيسكو للأعوام 2019/ 2021 والتي من المقرر أن يعتمدها المؤتمر العام للإيسيسكو في دورته القادمة.

حضر اللقاء د. صلاح الجعفراوي ممثل المنظمة، ود. حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات.

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