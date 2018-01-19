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نقيب الصيادلة: قدمنا مقترحا لمنظومة التأمين الصحى الشامل والوضع ضبابى

الجمعة، 19 يناير 2018 10:15 م
نقيب الصيادلة: قدمنا مقترحا لمنظومة التأمين الصحى الشامل والوضع ضبابى الدكتور محيى الدين عبيد نقيب صيادلة مصر


بورسعيد - محمد عزام
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قال الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب صيادلة مصر، إن الوضع ضبابى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ولم تصل اللائحة التنفيذية إلى نقابة الصيادلة، مضيفا أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وعدنا بتقديمها لنا الشهر المقبل.

 

وأكد "محيى الدين"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نقابة صيادلة مصر تقدمت بمقترح حول منظومة التأمين الصحى الشامل.

 

وفى سياق آخر، أوضح نقيب الصيادلة أن الزيادة فى أسعار الأدوية عشواية، بدأت بـ6700 نوع ثم تبعها زيادة فى 3100، وبذلك تجاوز الإجمالى 10 آلاف صنف دواء فى فترات قليلة، والزيادة لم تكن مدروسة بل كانت عشوائية وغير علمية.

 

وأشار نقيب الصيادلة إلى أن النقابة تقدمنا بشكوى ورفعنا قضية لإلغاء قرار التسعير، والقضية ما زالت متداولة، لافتا إلى أن الفترة الماضية كانت هناك لجنة تسعير معنية بدارسة المستحضرات الجديدة وتسعيرها أو التى تطلب الشركات تحريك سعرها، وأصبحت الزيادة غير جماعية، ولكن بحسب ما تتقدم به كل شركة من بعض المستحضرات التى تريد زيادتها.

 

وبخصوص إمكانية حدوث أزمة لوجود سعرين للأدوية التى تم زيادة سعرها مؤخرًا أحدهما بالسعر القديم والآخر بالسعر الجديد، قال إن الدواء مسعر تسعيرة جبرية واحدة، وخاطبنا مجلس الوزراء بحيث يتم الالتزام بالتسعيرة الأخيرة فقط.


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