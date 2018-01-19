video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 19 يناير 2018 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مديونية الغاز والخسائر 4.4 مليار جنيه

تفاصيل اجتماع رئيس القابضة الكيماوية مع رؤساء النقابات لإنقاذ الشركة القومية للأسمنت

الجمعة، 19 يناير 2018 06:00 ص
تفاصيل اجتماع رئيس القابضة الكيماوية مع رؤساء النقابات لإنقاذ الشركة القومية للأسمنت عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية


كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

عقد عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام اجتماعا بعدد من رؤساء النقابات العامة ، بهدف انقاذ الشركة القومية للاسمنت ، وانتشالها من كبوتها الحالية .

وقال محمد بدوى رئيس نقابة العاملين بالشركة القومية للاسمنت ل" اليوم السابع" ، أن الاجتماع تطرق إلى العديد من الامور المتعلقة بتشغيل الشركة ودارت مناقشات كبيرة حول هذه النقطة، بحضور عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالأخشاب والبناء ، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ، وعماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات .

وأشار محمد بدوى أن الاجتماع أكد على أهمية عدم المساس بحقوق العاملين المكتسبة  ،وعدم خصم أي مستقطعات منهم ، خاصة أن توقف الشركة عن العمل قرار مجلس إدارتها  ،وليس قرار العمال  ،الذين لا يدخرون جهدا لبناء شركتهم ، موضحا أن الاجتماع طالب بسرعة تشغيل الشركة.

 وخلال الاجتماع أكد عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه يضع نصب عينيه تطوير الشركة القومية للأسمنت بشكل أساسى، ودعمها ، لافتا ان  توجيهات وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى، تركز على منح العمال كافة حقوقهم ومكتسباتهم، والحفاظ عليهم باعتبارهم الثروة الحقيقية فى شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه سيركز على آليات التدريب والارتقاء بكفاءة العاملين بالشركات لتطويرها، وأيضا خفض الخسائر.

وأضاف عماد الدين مصطفى، أنه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح كراسة الشروط الخاصة بشراء طاحونة فحم للشركة القومية للأسمنت، تتكلف نحو 25 مليون دولار لصالح الشركة القومية للاسمنت بهدف إعادتها للعمل فى أقرب فرصة خاصة أن عمل الشركة بالغاز سيزيد خسائرها إلى أكثر من 3 مليارات سنويا .

جدير بالذكر أن القومية للأسمنت خسرت مليار جنيه العام المالى الماضى ، وبلغت مديونية الغاز 3.4 مليار جنيه .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية يرفض استقالة رئيس القومية للأسمنت

رئيس "القابضة الكيماوية": هنطور القومية للأسمنت بشراء طاحونة فحم

خسائر القومية للاسمنت

انقاذ القومية للاسمنت

عماد الدين مصطفي

محمد حسنين رضوان

صناعة الاسمنت



لا تفوتك
4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

4 كواكب تزين سماء 2018.. تعرف عليها وتواريخ وأوقات رؤيتها

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

الحبيب على الجفرى يحرج مذيع "BBC" ويلقنه درسا على الهواء فى حب مصر

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

تعرف على حالات الإعفاء من الإدلاء بصوته الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فى 3 خطوات.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة