تفاصيل اجتماع رئيس القابضة الكيماوية مع رؤساء النقابات لإنقاذ الشركة القومية للأسمنت





كتب عبد الحليم سالم

عقد عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام اجتماعا بعدد من رؤساء النقابات العامة ، بهدف انقاذ الشركة القومية للاسمنت ، وانتشالها من كبوتها الحالية .

وقال محمد بدوى رئيس نقابة العاملين بالشركة القومية للاسمنت ل" اليوم السابع" ، أن الاجتماع تطرق إلى العديد من الامور المتعلقة بتشغيل الشركة ودارت مناقشات كبيرة حول هذه النقطة، بحضور عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالأخشاب والبناء ، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ، وعماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات .

وأشار محمد بدوى أن الاجتماع أكد على أهمية عدم المساس بحقوق العاملين المكتسبة ،وعدم خصم أي مستقطعات منهم ، خاصة أن توقف الشركة عن العمل قرار مجلس إدارتها ،وليس قرار العمال ،الذين لا يدخرون جهدا لبناء شركتهم ، موضحا أن الاجتماع طالب بسرعة تشغيل الشركة.

وخلال الاجتماع أكد عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أنه يضع نصب عينيه تطوير الشركة القومية للأسمنت بشكل أساسى، ودعمها ، لافتا ان توجيهات وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى، تركز على منح العمال كافة حقوقهم ومكتسباتهم، والحفاظ عليهم باعتبارهم الثروة الحقيقية فى شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه سيركز على آليات التدريب والارتقاء بكفاءة العاملين بالشركات لتطويرها، وأيضا خفض الخسائر.

وأضاف عماد الدين مصطفى، أنه سيتم مطلع الشهر المقبل طرح كراسة الشروط الخاصة بشراء طاحونة فحم للشركة القومية للأسمنت، تتكلف نحو 25 مليون دولار لصالح الشركة القومية للاسمنت بهدف إعادتها للعمل فى أقرب فرصة خاصة أن عمل الشركة بالغاز سيزيد خسائرها إلى أكثر من 3 مليارات سنويا .

جدير بالذكر أن القومية للأسمنت خسرت مليار جنيه العام المالى الماضى ، وبلغت مديونية الغاز 3.4 مليار جنيه .