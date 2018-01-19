انطلاق الدراسة بجامعة الطفل بجامعة عين شمس غدًا للمرحلتين 11 و 14 سنة





كتب محمود راغب

يطلق مركز تطوير المشروعات والابتكار والملكية الفكرية بجامعة عين شمس غدا السبت، الدراسة بجامعة الطفل لكل من المرحلة الثالثة للمرحلة العمرية 11 سنة والمرحلة السادسة للمرحلة العمرية 14 سنة، ابتداءً من السبت المقبل 20 يناير الجارى، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة.

وقال الدكتور شريف القطب مدير المركز، إن جامعة الطفل منذ 2015 والجامعة تدعمها بالإمكانيات في العلوم والآداب والهندسة والطب وفق توجيهات واستراتيجيات الدولة فى الآونة الأخيرة واستشعارًا بأهمية خلق جيل قادر على استكشاف رغباته وميوله العلمية منذ نعومة أظافرهم .