"الأعلى للجامعات" يناقش غدًا نتائج الامتحانات ومقترحات الحافز العلمى

"الأعلى للجامعات" يناقش غدًا نتائج الامتحانات ومقترحات الحافز العلمىالجمعة، 19 يناير 2018 05:00 ص
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
إضافة تعليق
يترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الجلسة الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، غدا السبت بمقر المجلس بجامعة القاهرة، حيث إنه من المقرر أن يؤكد المجلس ضرورة إعلان نتائج الامتحانات بشكل سريع، وكذلك خريطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسى.
ومن المقرر، أن يناقش اجتماع المجلس، الذى يعقد بحضور رؤساء الجامعات الحكومية من أعضاء المجلس، مقترحات تطبيق الحافز العلمى لطلاب الثانوية العامة بعد تجميعها من قبل رؤساء الجامعات، على أن تضع أكاديمية البحث العلمى الإجراءات والقواعد المناسبة له.
إضافة تعليق
5 أسباب وراء جنون أسعار النجوم بالدوري المصرى.. تعويم الجنيه.. ندرة المواهب فى المحروسة.. وكلاء اللاعبين.. صراع عنتر ولبلب بين الأهلى والزمالك.. ورغبة الأندية فى الاستفادة المادية من ملايين الاحتراف
"السكة الحديد" تلجأ للمسابقات لتحسين الخدمات.. لأول مرة طرح مسابقة بين العاملين لاختيار أجمل قطار ومحطة.. قيمة الجوائز تصل لـ50 ألف جنيه.. وتشكيل لجنة فنية لتقييم أداء الخدمات خلال الفترة من 15 لـ 31 يناير
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة