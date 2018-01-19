"الأعلى للجامعات" يناقش غدًا نتائج الامتحانات ومقترحات الحافز العلمى





وائل ربيعى

يترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الجلسة الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، غدا السبت بمقر المجلس بجامعة القاهرة، حيث إنه من المقرر أن يؤكد المجلس ضرورة إعلان نتائج الامتحانات بشكل سريع، وكذلك خريطة الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسى.

ومن المقرر، أن يناقش اجتماع المجلس، الذى يعقد بحضور رؤساء الجامعات الحكومية من أعضاء المجلس، مقترحات تطبيق الحافز العلمى لطلاب الثانوية العامة بعد تجميعها من قبل رؤساء الجامعات، على أن تضع أكاديمية البحث العلمى الإجراءات والقواعد المناسبة له.