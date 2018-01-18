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​وزير الزراعة يشارك فى اجتماعات المنتدى الدولى العاشر للغذاء والزراعة ببرلين

الخميس، 18 يناير 2018 10:22 ص
​وزير الزراعة يشارك فى اجتماعات المنتدى الدولى العاشر للغذاء والزراعة ببرلين الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
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يشارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى فعاليات المنتدى الدولى للغذاء والزراعة العاشر لوزراء الزراعة، ، الذى يعقد فى العاصمة الألمانية برلين، فى الفترة من 18 إلى 21 يناير الحالى.

وقال وزير الزراعة – فى تصريحات صحفية قبيل مغادرته البلاد - إن  المؤتمر هذا العام سيعقد تحت عنوان: " تشكيل مستقبل الثروة الحيوانية: استدامة، مسئولية، كفاءة"، مشيراً إلى أنه  من المقرر أيضاً أن  يشارك فى فعاليات مؤتمر برلين العاشر لوزراء الزراعة، الذى سيتم عقده على هامش هذا المنتدى.

وأشار البنا إلى أن المنتدى يشارك فيه أكثر من 90 وزير للزراعة على مستوى العالم، مما يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات والنقاشات حول أحدث التقنيات والأبحاث والدراسات والتجارب الرائدة في الزراعة بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى، فضلاً عن الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى في المجال الزراعى، والمشروعات القومية العملاقة التى تستهدف تحقيق التنمية فى مصر.

وأوضح وزير الزراعة أنه سيلتقى على هامش هذا المؤتمر وزراء الزراعة فى عدد من الدول على رأسهم: وزير الزراعة الألمانى، وزير الزراعة الفرنسي، فضلاً عن وزير الزراعة الأوكرانى، لبحث تكثيف فرص التعاون الزراعى بين مصر وهذه الدول، والاستفادة من السياسات الزراعية الناجحة فى دولهم.

ومن المقرر أن  يشارك وزير الزراعة أيضاً فى فعاليات الأسبوع الأخضر ببرلين، فضلاً عن زيارة معرض  "فروت لوجيستكا"،الذى يعد واحد من أكبر وأهم  المعارض الزراعية فى العالم، الذى يشارك فيه عدد كبير من الشركات العاملة فى مجال الزراعة وتصدير الحاصلات الزراعية والبستانية من أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، من بينها مصر، مما يعد فرصة كبيرة لعرض المنتجات الزراعية المصرية وزيادة فرصها فى التصدير وفتح الأسواق العالمية أمامها.


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