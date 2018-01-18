نواب الوادى الجديد: جهود كبيرة للتضامن فى دعم المشروعات الصغيرة





كتب مدحت وهبة

قال النائب برديسى سيف الدين عمران عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بمركز الداخلة (بلاط – الفرافرة) إنه سعيد بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ووزير النقلالدكتور هشام عرفات إلى محافظة الوادى الجديد بمناسبة تشغيل أول رحلة لمصر للطيران بعد توقفها لمدة طويلة ، معربا عن شكره للواء محمد الزمالوط على دعوته الكريمة لكل منوزيرة التضامن الاجتماعى ووزير النقل كى يشاهدوا على الطبيعة بأرض الوادى الجديد ما تحقق من مشروعات التنمية ويشاركا فى التوسع بها كل فى تخصصه ؛ متمنيا أيضا تشغيل رحلة طيران لمركز الداخلة، حيث يوجد مطار وذلك دفعا لعملية التنمية والاستثمار فى ربوع المحافظة.

أكد داوود سليمان محمد على سعادته بالزيارة الميدانية من قبل الوزيرين إلى المحافظة ؛ مشيرا إلى أهمية معرض الحرف اليدوية الذى افتتحته وزيرة التضامن الاجتماعى فى الممشى السياحى بالخارجة لما يمثله منتشجيع للجمعيات التى تشغل نحو ٤٠٠ أسرة فى الوادى الجديد لافتا إلى أهمية المشروعات الصغيرة فى باعتبارها أحد ضلعين فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بكافة المشروعات التنموية الصغيرة التى تشغل أبناء الوادى الجديد وتوفر لهم عائدا يفتح بيوتهم ويحفظ كرامتهم، قائلا:" إن هذه الفرص تجسيد للشعار الذى دائما ما تردده غادة والى من كون العمل هوالكرامة الحقيقية للمواطن".

كما أشار إلى المساعدات التى قدمتها وزيرة التضامن لتجهيز الفتيات اليتيمات والأجهزة التعويضية بالتعاون مع المجتمع المدنى وكيف أنها أدخلت السعادة على هذه الفئات الأولى بالرعاية ويلمس فيها تلك الروح من العطاء المتفانى بكافة أرجاء مصر وخاصة محافظة الوادى الجديد متمنيا فى نهاية حديثه تكرار تلك الزيارات للمحافظة.

ومن جانبه، قال النائب جمال آدم إن لهذه الزيارة الأثر الطيب على المواطنين قائلا :"لمسنا ذلك عندما كانت وزيرة التضامن تفتتح معرض الأسر المنتجة وتتفقد المشغولات وتتحاور مع المنتجين وتثنى على الأسر المنتجة والجمعيات على جهدهم المتميز وقد منحتهم الثقة والتشجيع والدعم وتوجيهها بملف دعم التدريب على الحرف البيئية؛ مضيفا: "نحن نواب الوادى الجديد نشكرها على الزيارة ونأمل تكرارها حتى تتحقق التنمية المتكاملة بين برامج الحماية والدعم ومشروعات لخلق فرص العمل".

جدير بالذكر إن أربعة نواب رافقوا وزيرى التضامن والنقل خلال جولتهما التفقدية بالوادى الجديد هم البرديسى سيف الدين عمران وجمال آدم وداوود سليمان إضافة للنائبة ابتسام أبورحاب عضو الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة.

ويستفيد من محافظة الوادى الجديد حوالى ألفى أسرة من معاش تكافل وكرامة إضافة كما استفادت ٢٢٠ أسرة مضارة من حريق الراشدة بتعويض قيمته الإجمالية نحو مليون جنيه ، وأعلنت وزيرة التضامن عن بدء تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير عدد ١٠ حضانات بالوادى الجديد بتمويل قيمته مليون و١٢٥ ألف كإعانة دورية بهدف النهوض بدور الحضانات فى القرى الأكثر فقرا من خلال إسنادها للجمعيات؛ وهى ١٠ جمعيات تدير الحضانات فى ٥ مراكز بالمحافظة.