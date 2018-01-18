مدير مركز قلب المحلة: قمنا بإجراء 400 عملية قلب مفتوح العام الماضى





الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور رضا نجم مدير مركز القلب بالمحلة ان المركز يتبع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، ويقدم كل ما يلزم أمراض القلب والشرايين والقسطرة تشخيصية وعلاجية على أعلى مستوى، بكوادر من أبناء المركز، ويقدم خدمات على مدار24 ساعة فى أقسام الطوارئ والأقسام الداخلية، والعناية المركزة، والقسطرة التشخيصية أو العلاجية وعمليات القلب المفتوح.

وأضاف أن المركز استقبل خلال العام الماضى منها 48 ألف حالة فى العيادة الخارجية، و10حالات دخول، و44 ألفا و800 حالة فى الاستقبال، فى ظل العجز الشديد فى المستلزمات إلا أنه بدعم الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى استطعنا عمل 2258 حالة قسطرة تشخيصية و934 قسطرة علاجية ودعامات، و400 حالة قلب مفتوح على مدار العام الماضى.

وأشار مدير مركز القلب بالمحلة أننا نستقبل المريض منذ الطوارئ ولا يتحمل أى تكاليف والمركز يتحمل المريض منذ دخول وحتى المتابعة فى العيادات الخارجية.

مشيرا أن المركز من أعلى المراكز على مستوى بالجمهورية، وأن هناك عدد من المراكز قللت من نسب العمليات التى تجرى بها ولكن مركز القلب بالمحلة زادت به عمليات القلب المفتوح والقسطرة.

مؤكدا أنه تم إضافة أحدث جهاز قسطرة فى مصر للمركز، حيث يوجد بالمركز حاليا 2 جهاز قسطرة على أعلى مستوى، وحجرتين عمليات قلب مفتوح، وتوسعات فى الرعاية المركزية، وإنشاء غرفتين رعاية مركزة بالطابقين الرابع والخامس، إلى جانب تجديد المطبخ، وإنشاء معمل البكترولوجى حتى لا نستعين بالمعامل الأخرى بحيث لا يلجأ المركز للاستعانة بالغير.

وأشار"نجم" أن المركز حصل على الجائزة الأولى فى مؤتمر القلب الأخير لجمعية القلب فى الأشعة، وهناك مسابقة بين الأطباء فى القسطرة نظمتها وزارة الصحة وفاز مركز القلب على جامعات المنوفية والمنيا، فى القسطرة التشخيصية، وتم إجراء العديد من عمليات الطوارئ الصعبة وتماثلت الحالات للشفاء.

مشيرا الى ان المركز يشهد نهضة كبيرة تواكب التطور العلمى، والقوة البشرية للمركز هي القوة الضاربة به سواء من الإدارة والعاملين والفنيين والتمريض ويخافون على المكان، وهناك فريق عمل متكامل هدفهم النهوض بالمركز.

وأضاف"نجم" أنه لا يوجد فرق بين حالات التأمين الصحى والاقتصادى أو العلاج على نفقة الدولة فى الخدمة الطبية المقدمة لهم.

مؤكدا إلى أنه فى الوقت الذى قلت فيه المستلزمات على مستوى الجمهورية توقف العمل فى المركز الطبى التابع للتأمين الصحى لنقص المستلزمات ونظرا للكم الكبير للعمليات التى يقوم بها المركز زادت العمليات على نفقة الدولة وكان هناك عشرات القرارات من محافظات البحيرة والمنوفية والدقهلية وشمال سيناء والسويس وانتهينا من قوائم الانتظار فى العام الماضى، وجميع القرارات تتوافد على مركز القلب بالمحلة.

واشار "مدير المركز" إلى أن هناك 500 حالة انتظار فى القسطرة نظرا للأعداد الكبيرة المتوافدة على المركز، ونقوم بإجراء 15حالة قسطرة يوميا وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ مصر، وهذا معدل ثابت ولن نقلل هذا العدد نهائيا، والعدد الوارد للمركز أكثر من هذا المعدل، واستمرارية العمل وسرعة الأداء ومستوى الخدمة بالمكان، جعل مراكز وجه بحرى ترسل حالاتها لمركز القلب بالمحلة.

وأضاف أنه برغم وجود المستشفى الفرنساوي بطنطا ومستشفيات المنصورة فإن المركز يستقبل منها حالات لسرعة الأداء ومستوى الخدمة الجيد.

وأشار أن العمل قائم على قدم وساق للانتهاء من قوائم الانتظار، وقمنا بعمل أكثر من 1000 حالة عن العام الماضى برغم الأزمة الاقتصادية ونقص المستلزمات وخلال شهرين سيتم الانتهاء من قوائم الانتظار، ونسعى جميعا لإيجاد المستلزمات اللازمة بالتنسيق مع رجال الأعمال والمجتمع المدنى.

وأكد أن المركز يواجه مشكله فى نقص المستلزمات ونسعى للتغلب عليها، نظرا لأن الخامات والمستلزمات غير متوفرة بشكل كامل، لكن نسعى لتوفير الاعتمادات لتدبيرها.

وأشار أن العمليات تجرى بالقسم الاقتصادي بأسعار أقل بكثير من المراكز الخاصة، حيث تتكلف القسطرة التشخيصية العلاجية بمستلزماتها 5 آلاف جنيه بالإضافة لسعر الدعامة.

مشيرا إلى أن العمليات والقسطرة فى المراكز الخاصة تتجاوز 30 ألف جنيه، أما بالنسبة لعلميات القلب المفتوح لا يدفع المريض إلا سعر المستلزمات الخاصة بها فقط، وكان تجرى فى السابق بتكلفة لاتزيد عن 20 ألف جنيه، فى حين بلغت فى الوقت الحالى وبعد غلاء المستلزمات وصلت لـ30 ألف جنيه، ونقوم بوضع أسعار المؤسسة العلاجية فقط وهذه الأسعار قيمة المستلزمات الطبية والمستهلكات.

وكشف "نجم" أن هناك مشاكل مع التأمين الصحى تتمثل فى تأخر المديونيات، وشراء المستلزمات الطبية بأسعار اليوم فى حين أن التأمين الصحى لا يقوم بالصرف إلا على التعاقد القديم، مؤكدا على أنه حدثت مشاحنات مع المسئولين بالتأمين الصحى، مناشدا المسئولين بالتأمين الصحى بضرورة زيادة المستحقات حيث نقوم بإعطائهم أذونات التوريد الخاصة بالعمليات الجراحية والمستلزمات الطبية لسداد قيمتها.

وأشار أن الأمانة العامة تقوم بإعداد لائحة استرشادية لعمليات القلب المفتوح والقسطرة للتعامل بها مع التأمين الصحى.

وطالب مدير المركز بمساعدة التأمين الصحى خلال الفترة القادمة لحين استصدار اللائحة الاسترشادية، كما طالب رجال الأعمال بتقديم الدعم المادى للمركز للاستمرار فى تقديم خدمة طبية جيدة للمرضى.