فيديو.. استشهاد فلسطينى فى غارة إسرائيلية بالضفة الغربية





(رويترز)

استشهد فلسطينيا على الأقل قتل فى غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدة جنين فى الضفة الغربية المحتلة فى وقت متأخر من يوم الأربعاء، حسبما ذكر مسئولون صحيون فلسطينيون وسكان.

عاجل: مصادر عبرية : استشهاد منفذ عملية نابلس وإصابة اثنين من جنود الاحتلال أحدهم بجروح خطيرة خلال اشتباك مسلح بمدينة جنين. pic.twitter.com/xwLrBmzBeb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) ١٧ يناير، ٢٠١٨

وامتنع مسؤولون إسرائيليون عن التعليق على الواقعة التى يحظر الإدلاء بتصريحات عنها بأمر عسكرى. وقال سكان فى جنين إن دوى إطلاق نار سمع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال مسئوول فى وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهيد يدعى أحمد جرار وهو عضو فى حركة حماس وابن القيادى البارز فى الحركة نصر جرار الذى قتلته القوات الإسرائيلية عام 2002.