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فيديو.. استشهاد فلسطينى فى غارة إسرائيلية بالضفة الغربية

الخميس، 18 يناير 2018 03:01 ص
فيديو.. استشهاد فلسطينى فى غارة إسرائيلية بالضفة الغربية مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلى


(رويترز)
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استشهد فلسطينيا على الأقل قتل فى غارة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدة جنين فى الضفة الغربية المحتلة فى وقت متأخر من يوم الأربعاء، حسبما ذكر مسئولون صحيون فلسطينيون وسكان.

وامتنع مسؤولون إسرائيليون عن التعليق على الواقعة التى يحظر الإدلاء بتصريحات عنها بأمر عسكرى. وقال سكان فى جنين إن دوى إطلاق نار سمع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال مسئوول فى وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهيد يدعى أحمد جرار وهو عضو فى حركة حماس وابن القيادى البارز فى الحركة نصر جرار الذى قتلته القوات الإسرائيلية عام 2002.

 


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