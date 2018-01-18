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صور.. مستشفى كفر الشيخ يستجيب لشكاوى مرضى الفشل الكلوى من تعرضهم للقىء

الخميس، 18 يناير 2018 01:42 ص
صور.. مستشفى كفر الشيخ يستجيب لشكاوى مرضى الفشل الكلوى من تعرضهم للقىء مدير مستشفى مع مراسل اليوم السابع


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تعدت شكاوى مرضى الفشل الكلوى المترددين على وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر الشيخ العام، من حدوث مضاعفات لهم بعد عمليات الغسيل ، ومنهم من يُصاب بحالات قىء لهم، وأمام تلك الشكاوى كان لابد من وضع حد لها وخاصة زيادة نسبة الكلور العالية فى المياه، وتواجدت اليوم السابع دخل وحدة الغسيل الكلوى بكفر الشيخ لتنقل شكاوى وهموم المرضى وما حدث من تغييرات وإضافات بالوحدة لتنقية المياه الخاصة بالغسيل الكلوى.

قال عباس محمد على، مريض، إنه يتردد على وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى العام كل 3 أيام ، وكان يعانى من تعرضه لحالات قىء عقب جلسة الغسيل الكلوى، ويتمنى أن تحدث له هذه المضاعفات.

وأضاف سعد محمد عبد الله، من قلين، تغيرت المعاملة فى وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر الشيخ العام عن الأيام الماضية سواء من الخدمات التى تقدمها الممرضات أو العناية بالمرضى خلال جلسة الغسيل الكلوى بالإضافة لنظافة الأسرة.

وقالت صلاح عبد الله، أحد المرضى ، من دقلت ،هناك خدمات طبية تقدم لمرضى الغسيل الكلوى بالوحدة ، ولكن مهما كانت الخدمات المقدمه لهم فلابد من وجود قصور، ولكن ما لاحظنا أن المضاعفات وحالات القىء التى كان يتعرض لها بعض المرضى ، لم يصابوا بها بعد تركيب الفلاتر.

وأضاف الدكتور محمود طلحة مدير مستشفى كفر الشيخ العام، أنه تلقى شكاوى من مرضى الغسيل الكلوى تفيد بأن وحدات مياه التعقيم تعطى نسبة عالية من الكلور ورغم الصيانة الدائمة إلا أن نسبة الكلور لم تقل، مؤكداً أنه استشار المختصين للقضاء على تلك المشكلة ، وتم تركيب فلترين فى كل وحدة مياه بالإضافة لفلتر رملى فى وحدة مياه للحد من الكلور والشوائب.

وقال طلحة، أصبحت المياه تمر على 4 مراحل تعقيم وتنقية وليست على مرحلة واحدة لأول مرة كما يحدث من قبل ، وبتحليل المياه الناتجة عن مراحل التعقيم جاءت النتيجة أنها خالية من الكلور والشوائب ، مما أعطى راحة وأمان للمرضى ، مؤكداً أن الوحدة بها 41 ماكينة غسيل كلوى، وهناك 39 ماكينة أخرى احتياطية .

 

 مدير مستشفى كفر الشيخ العام وتصرحات لليوم السابع

مدير مستشفى كفر الشيخ العام وتصرحات لليوم السابع


المرضى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر الشيخ العام
المرضى بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر الشيخ العام


فلتر كربونى تم تركيبه حديثاً
فلتر كربونى تم تركيبه حديثاً


المراحل التى تم تركيبه بالوحدة لتنقية المياه لمرضى الغسيل الكلوى
المراحل التى تم تركيبه بالوحدة لتنقية المياه لمرضى الغسيل الكلوى


الفلاتر التى تم تركيبها كمراحل إضافية
الفلاتر التى تم تركيبها كمراحل إضافية


المرضى داخل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفرالشيخ العام
المرضى داخل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفرالشيخ العام


ماكينات الغسيل الاحتياطية
ماكينات الغسيل الاحتياطية


أحد المرضى يشيد بالخدمة الطبية بوحدة الغسيل الكلوى
أحد المرضى يشيد بالخدمة الطبية بوحدة الغسيل الكلوى


وحدة الغسيل الكلوى بكفر الشيخ
وحدة الغسيل الكلوى بكفر الشيخ


جانب من مراحل تنقية المياه بوحدة الغسيل الكلوى
جانب من مراحل تنقية المياه بوحدة الغسيل الكلوى


من داخل وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى العام
من داخل وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى العام


فلتر نيتريد بوحدة المياه
فلتر نيتريد بوحدة المياه


أحد المرضى بوحدة الغسيل الكلوى
أحد المرضى بوحدة الغسيل الكلوى


جانب من وحدة المعالجة
جانب من وحدة المعالجة


تركيب فلاتر بالوحدة
تركيب فلاتر بالوحدة


 


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