صور.. مدير جهاز المشروعات الصغيرة بأسيوط: مولنا 15 ألفا و852 مشروعا





أسيوط ـ محمود عجمى

- توزيع 22 سيارة مبردة بالتعاون مع تحيا مصر ووزارة التموين

- دعم تطوير وتحسين الثروة الحيوانية بـ 136 مليون جنيه

- رصف طرق ريفية بـ 10 ملايين جنيه

تعد محافظة أسيوط من المحافظات الأكثر فقرًا، حيث بلغت نسبة الفقر بها 60% بحسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء؛ ما جعلها تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بإقامة المشروعات القومية والتى تساهم فى التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات؛ إذ يعتبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا" من أهم أجهزة الدولة التى تعمل على توفير فرص عمل ودعم المشروعات الصغير ومتناهية الصغر والتى تمثل 75% من هيكل الاقتصاد المصرى.

"اليوم السابع" أجرى حوارا مع رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط ، للتعرف على آلية العمل وحجم التمويلات للمشروعات التى تم تنفيذها فى 2017، وإلى نص الحوار..

وأكد رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، أنه خلال عام 2017 تم تقديم دعم وتنمية المشروعات الصغير ومتناهية الصغر بالمحافظة، والتى تساهم فى تنمية المجتمعية والبنية الأساسية من خلال خدمات الصندوق بمبلغ 330 مليون جنيه.

وأضاف رميح عبد الحسيب، أنه تم تمويل مشروعات صغيرة بقيمة مالية بلغت 188 مليون جنيه، لعدد 1179 مشروعا، حققت 4 آلاف و177 فرصة عمل، بينما تم تمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة مالية بلغت 125 مليون و462 ألفا جنيه ، لعدد 14 ألفا و423 مشروع، حققت 15 ألف و865 فرصة عمل ، كما تم تمويل مشروعات التنمية المجتمعية بقيمة مالية بلغت مليون و298 ألفا و803 جنيهات لعدد 31 مشروعا حققت 52 ألفا و380 فرصة عمل يومية ، كما تم تمويل مشروعات الأشغال العامة "ترميم منازل بقرى مركز أسيوط" بقيمة مالية بلغت 15 مليون و100ألف جنيه، لترميم 219 منزلا حققت فرصة عمل 43 ألف 800 فرصة؛ من خلال وحدة الإقراض المباشر بالمكتب ومن خلال البنوك المتعاملة مع الجهاز ومن خلال الجمعيات الأهلية المتعاقدة مع الجهاز وعددها حوالى 25 جمعية أهلية.

وتابع: إنه على الجمعيات الأهلية العمل على إقامة العديد من المشروعات المتناهية الصغر فى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة أسيوط، والتى تساهم فى توفير فرص عمل يومية ومساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا من المرأة المعيلة والشباب والحرفيين والشباب اللذين يشتغلون فى مشروعات لا تحتاج إلى رخصة أو بطاقات ضريبية؛ فهناك 65 جمعية حصلت من هيئة الرقابة المالية على رخصة التشغيل فى العمل بالإقراض وتم التواصل معهم وتم إيضاح شروط التعامل مع الجهاز.

وأوضح"رميح عبدالحسيب" ، أن جهاز المشروعات يستهدف العمل مع الـ65 جمعية والتى حصلت على رخصة العمل بالإقراض، لتغطى معظم قرى محافظة أسيوط فى العمل التنموى للمشروعات من خلال الإقراض المتناهى الصغر، كما إن عام 2017 شهد تنفيذ مشروعات تنموية أخرى من خلال برامج البنية الأساسية وقطاع التنمية المجتمعية فى الجهاز، حيث تم توقيع بروتوكول مع المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، لمشروع رصف الطرق الريفية بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، حيث تم إنشاء ورصف طريق ريفى بين قريتى "بنى رافع - التتالية" بإجمالى طول يصل 10 كيلو متر يربط بين مركزى منفلوط والقوصية.

واستطرد قائلًا: "من خلال التعاون مع صندوق تحيا مصر، تم توزيع 11 سيارة مبردة حمولة "5 طن" وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "كجهة ممولة" وصندوق تحيا مصر "جهة تسليم السيارات المبردة" ووزارة التموين والتجارة الداخلية متمثله فى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين والتجارة الداخلية "كجهة توفير المواد الغذائية" حيث يتم صرف مبلغ القرض 326 ألفا و259 جنيها لكل شاب، حيث بلغت إجمالى القيمة لـ 11سيارة مبردة بقيمة 3 ملايين و88 ألفا و849 جنيها.

كما تم توزيع 11 سيارة مبردة حمولة "1,5 طن"، كما يتم صرف مبلغ القرض بقيمة 224 ألف و206 جنيهات لكل شاب حيث بلغت قيمة المبلغ لـ 11 سيارة مبردة 2 مليون و466 ألف و266 جنيها، حيث تساهم السيارات المبردة فى توفير اللحوم والدواجن المجمد للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا واللذين لا يستطيعون الذهاب إلى مدينة أسيوط للشراء، حيث تقوم مديرية التموين فى إعطاء أصحاب السيارات خطوط سير للتوجه إلى القرى والوقوف بها لخدمة المواطنين؛ مشيرا إلى هذا المشروع يوفر فرص عمل لا تقل عن 3 فرص عمل لكل سيارة.

وأشار إلى إن محافظة أسيوط تعد من المحافظات الزراعية من خلال هذا تم توقيع بروتوكول مع إحدى الجمعيات، ويهدف إلى تطوير وتحسين الثروة الحيوانية بالمزرعة، حيث تم صرف مبلغ 475 ألف جنيه لكل شاب مع إعطائه، عدد 25 رأس ماشية للتسمين؛ كما يقوم الشاب المستفيد من المشروع بالذهاب إلى مزرعته فى دورة تدريبية لمدة 4 شهور ويقوم بالإشراف على الـ 25 رأس ماشية ويعمل على تغذيتهم، حيث تم تنظيم الدورتين التدريبيتين والتى شارك فيها نحو 344 شابا من المستفيدين من المشروع بقيمة مبالغ مالية 163 مليون 400 ألف جنيه، وإجمالى رؤوس الماشية التى تم توفير ما يقارب من 8 آلاف 600 رأس ماشية، تدريب للشباب بعد هذا المشروع يستطيع إن يحصل على قرض لشراء رؤوس ماشية فى مزرعته ومنها استطعنا فى توفير اللحوم ومحاربة جشع التجار.

وأضاف مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط، أن مجمع خدمة المنشآت الصغيرة يعمل بنظام الشباك الواحد حيث يتم تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة لتأسيس المشروع وترخيصه فى مكان واحد لتخفيف العبء على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد ، حيث تم استخراج 830 رخصه مؤقتة، و 976 رخصة نهائية، و 476 بطاقة ضريبية و990 رقم منشأة، فضلا عن تقديم خدمة معلومات أعمال لنحو 4920 مستفيدا، وإقامة 7 معارض محلية مركزية وخارجية واستفاد منها نحو 108 مستفيدين، وتنظيم 6 دورات تدريبية على ريادة الأعمال واستفاد منها نحو 105 مستفيدين.

وأكد رميح عبدالحسيب، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعى سابقا" يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى استحداث آليات ومجموعات عمل على مستوى الجهاز لتطوير استراتيجيته لتتكامل مع إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والترويج لها مع الجهات الدولية .

كما يمتلك الجهاز إستراتيجية ورؤية طويلة المدة لأنشطته بغرض تحقيق أهدافه وهذه الرؤية شارك فى وضعها الحكومة مع صناديق التنمية الدولية والجهات المانحة والبنك الدولى وخبراء الصندوق الاجتماعى للتنمية "سابقا"، حيث تساهم تلك الأنشطة فى استمرار دعم رواد الأعمال وخلق فرص عمل من خلال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مشروعات التنمية والخدمات المجتمعية والبنية الأساسية كثيفة العمالة.

وترتكز رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعى سابقا" بعد ثورة 25 يناير 2011، على برامج التشغيل كثيفة العمالة وتعتبر مشروعات الأشغال العامة والخدمات الاجتماعية كثيفة العمالة أحد الآليات الهامة لإيجاد فرص عمل لقطاع كبير من العاطلين.



محرر اليوم السابع مع مدير فرع جهاز المشروعات الصغيرة



رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط



رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط



توزيع سيارات تحيا مصر



الفائزين فى مبارة السيارات المبردة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر



جانب من إجراء القرعة السيارات المبردة



محرر اليوم السابع أثناء إجراء حوار مع مدير فرع المشروعات الصغيرة



جانب من حوار محرر اليوم السابع



جانب من المستفيدين من جهاز المشروعات الصغيرة بأسيوط