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الإمارات تتقدم بمذكرتى إحاطة لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد قطر

الخميس، 18 يناير 2018 01:16 م
الإمارات تتقدم بمذكرتى إحاطة لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد قطر تميم بن حمد


أبوظبى (أ ش أ)
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تقدمت دولة الإمارات، اليوم الخميس، بمذكرتى إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولى ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استناداً إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة، إثر ما أقدمت عليه قطر من تعريض حياة المدنيين للخطر، من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين كانتا تحلقان ضمن المسارات المعتادة فى طريقهما إلى البحرين عبر خطوط طيران معتمدة دولياً، ومستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة.

واعتبرت الإمارات فى المذكرتين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، هذا السلوك المتهور وغير المسئول من جانب دولة قطر تصعيداً غير مبرر ومهدداً لسلامة الرحلات الجوية المدنية بما يخالف قواعد القانون الدولى المعمول بها فى هذا الشأن، فضلا عن تعريض الأمن والسلم الدوليين فى المنطقة للخطر.

وفى نفس السياق، قامت الإمارات بإرسال مذكرتين مماثلتين إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وطلبت توزيع هاتين المذكرتين على أعضاء الجامعة ومجلس التعاون باعتبارهما وثيقتين رسميتين لكل من المنظمتين. 


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