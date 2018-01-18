اتحاد الصناعات: 3.5 مليار دولار حجم استهلاك السوق المصرى من البلاستيك

اتحاد الصناعات: 3.5 مليار دولار حجم استهلاك السوق المصرى من البلاستيكالخميس، 18 يناير 2018 09:00 م
خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات
كتب أحمد أبو حجر
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قال خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، إن حجم استهلاك السوق المصرى من المنتجات والخامات البلاستيكية يبلغ نحو 3.5 مليار دولار سنويا، من بينهم نحو 2.5 مليار دولار مستورداً من الخارج.
وأضاف أبو المكارم، خلال كلمته بمؤتمر البتروكيماويات الأول نحو شراكة مصرية خليجية مستدامة المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أنه من المتوقع أن تحقق سوق المنتجات البلاستكية نحو 16% خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن صناعة البلاستيك استفادت من سياسة ترشيد الاستيراد خلال السنوات القليلة الماضية، وحققت نحو 15% من إجمالى 11 مليار دولار من ترشيد الاستيراد.
وتابع أن حجم صادرات مصر من المنتجات البلاستيكية بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن السوق المصرى كبير وواعد يستوعب العديد من الشركات والمنتجات، ويشهد منافسة بين المنتجين.
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