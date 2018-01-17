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رئيس مصلحة الجمارك يلتقى بمفوض الجمارك الأثيوبية

الأربعاء، 17 يناير 2018 05:56 م
رئيس مصلحة الجمارك يلتقى بمفوض الجمارك الأثيوبية الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك


كتب أحمد يعقوب
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التقى الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه مع  Mengistu gizaw مفوض الجمارك الإثيوبية.

وتناول اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الخبرات بين مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الإيرادات والجمارك الإثيوبية ومنظمة الجمارك العالمية، وذلك فى مجال بناء القدرات والتدريب، ووفقا لأحدث وأفضل التجارب والممارسات فى البلدين.

كما تم بحث كيفية تدعيم آفاق التعاون المستقبلی وتعزيز أواصر العلاقات والتعاون المشترك بالتوصل لمشروع اتفاقية مشتركة للتعاون الإدارى، وتأمين وإحكام الرقابة ومكافحة التهرب الجمركى، وفقا للنموذج الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.

وتقدم مفوض الجمارك الإثيوبية بشكره للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك لحفاوة الاستقبال من جانب الجمارك المصرية، وأبدى الاستعداد للتعاون وتبادل الخبرات فى مجال بناء القدرات والتدريب بالمعهد القومى الجمركى للتدريب.

وقام الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بتسليمه درع الجمارك المصرية تأكيدا وتدعيم لروح الأخوة أواصر الصداقة بين الشعبين المصرى والإثيوبى.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد صبيح رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات ، والشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ناهد على رئيس الإدارة المركزية المعهد القومى التدريب الجمركى والأستاذ عاطف إبراهيم مدير عام والاتصالات الداخلية ، وعادل خليل مدير عام العلاقات العامة ، و كريم عاطف رئيس قسم المعلومات بالإدارة العامة للمكتب الفنى للسيد رئيس مصلحة الجمارك ، على جلال رئيس قسم الاتفاقيات بالإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك ، وعثمان الأمير رئيس قسم بالإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك.


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الدكتور مجدى عبد العزيز

رئيس مصلحة الجمارك

مصلحة الجمارك

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