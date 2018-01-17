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"الأسمر وماندو وهيرو" شباب من الأقصر ينشطون السياحة بطرق تصوير مبتكرة

الأربعاء، 17 يناير 2018 02:00 ص
"الأسمر وماندو وهيرو" شباب من الأقصر ينشطون السياحة بطرق تصوير مبتكرة الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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"اصنع للفرحة أفلام" شعار رفعه مجموعة من شباب الأقصر لدخول عالم التصوير بأفكار مبتكرة لدعم وتنشيط حركة السياحة بمحافظة الأقصر، حيث دشن شركة للتصوير السينمائى لإبراز وإخراج كل معالم الأقصر الأثرية والسياحية فى أبهى صورها أمام العالم أجمع.

وفى هذا الصدد يقول محمد سيد الشهير بـ"محمد الأسمر" مؤسس الشركة عن تجربته مع عالم السينما والصورة والالوان: "منذ نعومة أظفارى وأنا أهوى وأعشق الصورة وبدأت التصوير فى سن مبكرة، وعملت بمجال التصوير الفوتوغرافى والفيديو، والتقطت بهاتفى صور لمعالم محافظتى الغنية بالتراث القديم، قبل ان اشترى اول كاميرا لاعمل على تنمية موهبتى وعشقى للصورة والالوان، وقرنت الموهبة بالتعليم فدرست فى قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بالقاهرة وتدربت فى عدد من المواقع والقنوات وحصلت على عدة دورات تدريبية بمجال الاذاعة والتليفزيون، وشاركت فى ورش عمل سينمائية على ايدى عدد من كبار المصورين والفنانين بالقاهرة، إلا أننى لم أجد ما يسد رمقى ويشبع حاجتى فقررت العودة الى بلدى الأقصر وبحثت عن مواهب من ابناء جيلى واجتمعنا على عشق الصورة وتحليلها".

ويضيف محمد سيد لـ"اليوم السابع"، أنه قرر برفقة أصدقائه تدشين أول شركة للتصوير السينمائى بمحافظة الأقصر، وكانت أول أعمالهم برفقة أصدقائه "ماندو وهيرو وحامد" هى توثيق كنوز وميراث المحافظة الأثرى بالصور الفوتوغرافية بشكل مبهج، ونشرها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى مساهمة منهم فى تنشيط السياحة عقب حالة الكساد التى ضربت مصر بعد ثورة يناير.

ويؤكد محمد الأسمر، أنهم فى بداية عملهم واجهتهم العديد من المعوقات منها الدعم المادى ومقر العمل والادوات والاجهزة المستخدمة فى التصوير، وكذلك العوائق الروتينية المتعلقة بحظر أو جواز التصوير فى عدد من الأماكن، إلا أنهم استمروا على استكمال الحلم الذى انطلقوا فى طريقه بعزيمة وتحدى وقاموا بإنتاج فيلم تسويقى للأقصر بتقنيات مختلفة تماماً.

فيما يقول على عبد الفضيل الشهير بـ"هيرو": "عانينا كثيرا فى بداية الأمر خاصة وأن العمل بالمجال السينمائى وتصويره بالأقصر نادر جداً ويكاد يكون معدوم تماماً، ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها طبيعة المحافظة السياحية والتى يقوم اقتصادها على السياحة والزراعة وبعض الانشطة الاخري، أما مجال التصوير فيقتصر على تصوير الافراح والمناسبات والمؤتمرات والفاعليات المختلفة بالأقصر بشكل تجاري، فعزمنا على سلك هذا الإتجاه مع استخدام ادوات وفنون التصوير السينمائى وتوظيفها لخدمة " الزبائن " فقمنا بإنتاج افلام سينمائية للافراح بكاميرات ذات جودة عالية ومونتاج احترافى بشكل يخلد هذه الافلام فى الذاكرة ويجعلها صعبة النسيان".

 

"الأسمر وماندو وهيرو" شباب من الأقصر ينشطون السياحة بطرق تصوير مبتكرة
"الأسمر وماندو وهيرو" شباب من الأقصر ينشطون السياحة بطرق تصوير مبتكرة

 

تصوير معبد الأقصر باسلوب فنى مبتكر
تصوير معبد الأقصر باسلوب فنى مبتكر

 

جانب من اعمال ابناء الأقصر لتنشيط السياحة
جانب من اعمال ابناء الأقصر لتنشيط السياحة

 

محمد الاسمر مؤسسة اول شركة انتاج سينمائى بالأقصر
محمد الاسمر مؤسسة اول شركة انتاج سينمائى بالأقصر

 

صورة مميزة لنهر النيل والأضواء للمعالم السياحية بالأقصر
صورة مميزة لنهر النيل والأضواء للمعالم السياحية بالأقصر

 

معبد الأقصر كما يراه شباب الأقصر
معبد الأقصر كما يراه شباب الأقصر

 

تصوير بانوراما مميز للبالون الطائر
تصوير بانوراما مميز للبالون الطائر

 

البالون الطائر يحلق فى مزارع الأقصر
البالون الطائر يحلق فى مزارع الأقصر

 

تصوير الأقصر من الاعلى بمشاهد مميزة
تصوير الأقصر من الاعلى بمشاهد مميزة

 

جانب من تصوير الشباب لجدران المعابد
جانب من تصوير الشباب لجدران المعابد

 


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