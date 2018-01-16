20.502 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 2017

20.502 مليار دولار صادرات مصر غير البترولية خلال 2017الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:13 ص
الصادرات والواردات أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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سجلت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 – أى طوال العام – زيادة بنحو 12 % مقارنة بعام 2016 حيث سجلت خلال 2017 حوالى 20.502 مليار دولار.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات 8 مجالس تصديرية, تصدرها قطاع الكيماويات والأسمدة الذى حقق ارتفاعا خلال 12 شهرا بنحو 32%, ليبلغ ما قيمته 4.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016.
وكشف التقرير زيادة صادرات مواد البناء بنسبة 3 % خلال عام 2017 لتسجل 5.088 مليار دولار، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية 3 % لتسجل 2.78 مليار دولار مقارنة بـ 2.70 مليار دولار.
وشهدت صادرات السلع الهندسية والإليكترونية زيادة بنسبة 11% لتسجل خلال عام 2017 حوالى 2.56 مليار دولار نظير 2.3 مليار دولار، كما زادت صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 3 % لتسجل 2.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار خلال نفس الفترة من 2016.
وحققت الملابس الجاهزة نسبة زيادة بلغت 13 % لتسجل 1.4 مليار دولار طوال عام 2017 مقابل 1.2 مليار دولار، وحقق قطاع الغزل والمنسوجات 6 % ارتفاع فى صادراته طوال 2017 ليسجل 832 مليون دولار نظير783 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات المفروشات المنزلية بنسبة 4 % لتسجل 519 مليون دولار مقابل 499 مليون دولار فى 2016.
وأظهر التقرير الشهرى لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، انخفاض صادرات 5 مجالس تصديرية، على رأسها قطاع الكتب والمصنفات والذى تراجعت صادراته بنسبة 49 % لتسجل 10 ملايين دولار فقط مقابل 19 مليون فى 2016.
كما تراجعت صادرات الجلود 9 % لتسجل 117 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار، فيما تراجعت صادرات المنتجات اليدوية 12 % لتسجل 202 مليون دولار نظير 230 مليون، كما تراجعت صادرات الأثاث 11 % لتسجل 331 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار، وانخفضت صادرات الصناعات الطبية 8 % لتسجل 473 مليون دولار مقابل 515 مليون دولار.
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